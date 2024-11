Los aspirantes a llenar el vacío que deja Yeremay

La convocatoria de Yeremay Hernández con la selección española sub-21 abre un gran agujero en la banda izquierda del Deportivo de cara al encuentro del domingo a las 18.30 horas en el estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Almería. Óscar Gilsanz, que también tiene que lidiar con otras bajas importantes sobre todo en el centro del campo, cuenta con un amplio abanico de posibilidades para sustituir al canario, aunque las opciones más plausibles se reducen drásticamente.



Las alternativas del técnico betanceiro pasan por dar entrada a un futbolista que se pueda adaptar a jugar en la banda, sin la necesidad de modificar nada más, o retocar el once o el sistema de una forma más compleja. Mario Soriano, que seguirá siendo titular salvo sorpresa, es uno de los comodines que aumenta las soluciones para Gilsanz en caso de una reestructuración del equipo.



De entre todas las alternativas, teniendo en cuenta las bajas existentes y los minutos que ha otorgado Gilsanz en sus dos primeros partidos en el banquillo deportivista, Cristian Herrera se postula como un candidato firme a ocupar la vacante de Yeremay. El canario es el primero de una heterogénea lista de opciones:

Cristian Herrera. El ex de la UD Las Palmas ha actuado habitualmente como extremo derecho desde su llegada al Deportivo. Su tendencia para trazar diagonales en conducción o atacar el espacio partiendo desde la banda le convierten en un activo importante a la hora de poblar el área sin la necesidad de ejercer de ‘9’.



No obstante, a su condición de zurdo le sienta mejor jugar en la banda derecha, por lo que su entrada en el once podría implicar el cambio de David Mella al flanco izquierdo. El canterano volvería de este modo a su banda de formación, donde jugó en múltiples ocasiones a las órdenes de Óscar Gilsanz, tanto en el Juvenil A como en el Fabril.



Gilsanz ya ha dado entrada a Cristian Herrera desde el banquillo en los dos últimos partidos, por lo que el futbolista de 33 años se presenta como una de las opciones más probables de cara a reemplazar a Yeremay. Canario por canario.

Davo. El asturiano tuvo sus primeros minutos bajo la dirección de Gilsanz durante el partido del pasado lunes ante el Eibar. El ex del Ibiza ya sabe lo que es jugar como extremo en el Deportivo, generalmente en el perfil derecho a las órdenes de Idiakez, pero el míster betanceiro lo utilizó en los últimos minutos del partido ante el club armero como punta. De hecho, dejó detalles positivos y provocó el córner que a la postre fue el origen del gol definitivo de Soriano.

Davo, en el Teresa Herrera en Riazor | Foto: Quintana



No parece probable que repita ese rol de inicio en Almería, por lo que sus opciones de titularidad pasan por el regreso a la banda. Sería el primer partido de Davo en la alineación inicial en lo que va de temporada.

Juan Gauto. El atacante argentino sería la apuesta menos rupturista para tratar de suplir la ausencia de Yeremay. Un extremo encarador para sustituir a otro extremo encarador, aunque el ‘10’ es mucho más en este Dépor.



No obstante, el jugador cedido por el Basilea perdió protagonismo drásticamente después de ofrecer buenas sensaciones en su debut ante el Granada. Después de una presencia testimonial en el encuentro en Riazor frente al Málaga, Juan Gauto desapareció del terreno de juego. Además, una lesión muscular le envió a la enfermería durante el pasado mes y Gilsanz aún no le ha dado la alternativa. Parece poco probable su ingreso en el once frente al Almería.

Hugo Rama. El centrocampista de Oroso es una alternativa híbrida para Gilsanz. Se puede adaptar a la banda izquierda, como hizo en repetidas ocasiones en su carrera y en su paso por el Deportivo, o puede ejercer en otra posición, obligando a reestructurar el equipo.



Sin apenas minutos durante la presente temporada, Hugo Rama espera su oportunidad. Su hipotética entrada en el once podría provocar un cambio de sistema o incluso su paso a la medular para situar a Soriano como falso extremo izquierdo. Hugo Rama ya actuó en el doble pivote en varios partidos de pretemporada.

Charlie Patiño. El centrocampista inglés apenas ha tenido minutos desde su llegada al Deportivo. Las bajas en la medular impulsaron su presencia en el once inicial en el duelo ante el Levante, donde alternó entre la mediapunta y el interior, con Soriano y Villares por detrás a diferentes alturas. Sin embargo, la actuación individual y colectiva en Valencia fue nefasta y Patiño no ha vuelto a tener minutos.

Charlie Patiño, ante el Levante | Foto: Fernando Fernández



Gilsanz reconoció que todavía no tiene una idea clara del tipo de jugador que es Patiño, pero no descarta situarlo en el doble pivote: “Es de los jugadores que menos conocemos a nivel general. Estamos viendo qué tipo de jugador es, qué puede aportar. Tiene calidad, buen desplazamiento y buena llegada al área. Vamos a ver dónde lo vamos ubicando y qué nos aporta. En ese doble pivote puede ejercer y vamos a ir fortaleciendo el trabajo defensivo, que le puede complementar en sus condiciones”, comentó recientemente el exentrenador del Fabril. Un discurso del que, entre líneas, se deduce la poco probable presencia de Charlie Patiño en el once en Almería.

Moha Bouldini. También sería una sorpresa ver al delantero en el once si no es para reemplazar a Barbero como ‘9’. La entrada del marroquí en lugar de Yeremay implicaría la presencia de dos arietes puros en el mismo sistema (además de Lucas), algo inusual en los esquemas de Gilsanz.

Mfulu y José Ángel. El centrocampista congoleño sigue en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y el mediocentro andaluz continúa de baja debido a un cuadro de pubalgia. Los dos están descartados para el partido en Almería, por lo que Mario Soriano parece abocado a repetir de nuevo en el doble pivote junto a Diego Villares.