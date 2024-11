El balón parado ofensivo, de debilidad a amenaza

Imanol Idiakez lamentó en varias ocasiones la falta de acierto y fortuna en las acciones a balón parado ofensivo durante el arranque de campeonato. El Dépor era una máquina de generar saques de esquina, pero había perdido la inspiración de la pasada temporada para hacer gol desde la esquina. Paradójicamente, el ansiado primer tanto de estrategia en la 2024-25 se produjo en el estreno de Óscar Gilsanz en el banquillo, días después de la destitución del técnico donostiarra. El gol de Ximo Navarro en Cartagena detuvo la cuenta de saques de esquina sin gol en 86 y, curiosamente, el Dépor volvió a golpear una semana después con otro tanto elaborado desde el banderín, esta vez culminado por Mario Soriano.



El Deportivo recupera poco a poco la fortaleza en la estrategia que exhibió durante la pasada temporada. No obstante, el propio Óscar Gilsanz, que tras vencer en Cartagena (1-5) elogió el trabajo realizado por Idiakez y su cuerpo técnico, se apresuró esta vez a destacar, tras el término del duelo del pasado lunes ante el Eibar, que el “mérito” de la jugada del 1-0 había sido “de los jugadores”.



“Son acciones que se hablan y trabajan, pero muchas veces los jugadores son los que eligen el momento. Lo hacen con frialdad y acierto. Ellos eligen que en el 91 saquemos en corto y llevemos el balón a la frontal para Mario (Soriano). Es mérito de los jugadores”, desveló el betanceiro.



Por otro lado, su homólogo del Eibar, Joseba Etxeberria, lamentó el error de vigilancia sobre Mario Soriano que permitió el gol del triunfo blanquiazul en el tiempo añadido. “Hubo las dos cosas (desajuste del Eibar y buen gol de Soriano). Metió un golazo, pero pudimos hacer más”, comentó el preparador armero sobre el cañonazo del que fue su pupilo durante la temporada pasada en Ipurua.



Error del Eibar y acierto del Dépor. Una combinación de la que sacó rédito Mario Soriano. Lucas sacó el córner en corto y Yeremay supo esperar el momento perfecto para soltar el pase hacia Soriano. El visitante Merquelanz se apresuró para hacer el dos para dos junto a su compañero Hashimoto, pero no se percató de que a su espalda se estaba acomodando el ex del Atlético. Cuando Soriano recibió el balón ya fue demasiado tarde para Merquelanz y, además, ningún jugador del Eibar salió del área para tratar de bloquear el disparo. ¿Resultado? Latigazo a la escuadra sin oposición. De hecho, el propio Soriano reconoció que el contacto con el balón fue tan perfecto que solo podía acabar en la red: “Peke (Yeremay) me la ha dado y en cuanto le he pegado, sabía que iba a gol”.



La interpretación de los jugadores blanquiazules involucrados en el gol fue perfecta. Con el mérito añadido de tomar decisiones de ese tipo, con la calma y pausa que requieren, en un momento como el minuto 91 de un partido igualado.

Lucas-Escudero-Ximo

El tanto de Ximo Navarro en Cartagonova, que rompió el gafe del Deportivo en las acciones de balón parado ofensivo durante la actual campaña, también fue producto de un córner elaborado con más de un toque. La defensa en zona del Cartagena dejó despoblada la frontal del área y Lucas vio la oportunidad de enviar el cuero, con un centro pasado, casi al vértice del área más alejado de su posición. Escudero controló con el pecho y fue más rápido que Luis Muñoz para levantar la cabeza y enviar el esférico hacia el primer palo.



En esa zona estaban Ximo y Barbero. El lateral hizo un movimiento rápido para salirse del fuera de juego y esperó la llegada del balón a la espalda de Martín Aguirregabiria. Ximo también se aprovechó de la pasividad de Jairo, que estaba situado a la corta y no llegó a tiempo a ayudar, y conectó un cabezazo imparable para el meta Pablo Cuñat. Fue el 0-2. El tanto que encarriló la victoria de los coruñeses ante el colista de la categoría de plata. El primero de los dos goles de córner en menos de diez días tras varios meses de espera.

Máquina de córners

El Deportivo sigue siendo el líder absoluto en lanzamientos desde la esquina. El equipo coruñés acumula 95 córners en las primeras catorce jornadas y cuenta con una amplia diferencia respecto a sus perseguidores en esta faceta.



Después del Dépor, que tiene una media de 6,7 saques de esquina por partido, aparecen el Córdoba (5,4), el Oviedo (5,4), el Eldense (5,3), el Burgos (5,3), el Castellón (5,2), el Elche (5,1) y el Racing de Ferrol (5).