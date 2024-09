EL ANÁLISIS DE MANUEL SÁNCHEZ: El Dépor demostró su mayor virtud, el juego combinativo

El Dépor mostró las dos caras, sobre todo en el inicio la mala. Se manifestó con el balón parado, donde volvimos a encajar. El gol ante el Albacete es bastante duro, porque te rematan en area pequeña con el interior del pie. Es un error grave que seguro que analizarán en esta semana.



Luego se le vio mejor al equipo, tuvo una buena reacción y un buen juego combinativo en las transiciones, que es de las mayores virtudes de este equipo y con muchos futbolistas que atacan el espacio.



Además vimos el juego que le gusta a Idiakez, con un punta posicional, que fijaba centrales y que podía servir balones y una línea con los tres de atrás que rindieron a las mil maravillas. Para mí la clave fue darle la vuelta tan rápido al marcador, sino a lo mejor lo íbamos a pasar mal a nivel emocional. Nos ayudó a afrontar lo que restaba del encuentro de otra manera. También es verdad que el Albacete nos dio muchas facilidades y tuvimos muchas opciones gracias a los espacios. Y luego quiero poner en valor el buen trabajo de jugadores que se están haciendo un sitio, como son Obrador y Dani Barcia, que fueron titulares.



Además, tenía muchas ganas de ver a Mfulu, que es un futbolista que ha sido clave en la mejoría de otros compañeros. Es el caso de futbolistas como Villares, que para mí cuajó uno de sus mejores partidos. Me gusta ese tipo de mediocentro posicional, que no pierde el sitio, que está pendiente de la posición del resto de sus compañeros y que da coherencia al juego.



Me gustó también la aportación de Lucas, que no marcó pero que ha brillado. Y entre Mella y Yeremay, admito que tengo debilidad por el segundo. Lo conozco desde que llegó a Abegondo. Hace cosas que nadie más hace, es un jugador virtuoso, que practica ese fútbol que ya casi no se ve en la actualidad. No tenía dudas del rendimiento que iban a dar tanto él como Mella en Segunda División. Y quiero reivindicar el trabajo que se lleva haciendo en Abegondo, de la gente que trabaja allí y de la que sale. No es una coletilla.