Los niños del Dépor se hacen mayores

Los niños se hacen mayores. David Mella (19 años) y Yeremay Hernández (21), las dos grandes perlas del Deportivo, ya son determinantes en Segunda División. El atacante de Teo marcó sus dos primeros goles y dio su primera asistencia en el fútbol profesional, mientras que el extremo canario también consiguió un doblete que confirma su espectacular inicio de temporada (tres dianas y dos asistencias). Después de ser esenciales en el ascenso cosechado el pasado curso en Primera Federación, los dos extremos siguen demostrando su precocidad para romper barreras y mitos sobre los tiempos de adaptación a una nueva categoría.



Además, es la primera vez que Mella y Yeremay marcan en un mismo partido con el primer equipo. De hecho, la última vez que vieron puerta en el mismo encuentro fue en la UEFA Youth League. Los dos marcaron en la victoria del Deportivo ante el Maccabi Haifa (5-1) el 3 de noviembre de 2021 en la competición europea juvenil. Durante aquella campaña ambos coincidieron en el Fabril, donde Yeremay hizo cinco tantos y Mella, uno. Pero en ningún caso marcaron juntos. Como tampoco lo hicieron en la temporada anterior, cuando el Dépor se proclamó campeón de España en categoría juvenil, a pesar de las siete dianas de Yeremay y las dos de Mella.



“Son dos futbolistas muy buenos y muy jóvenes, que por suerte están en el Dépor”, destaca Imanol Idiakez a la vez que trata de ensalzar el trabajo de todo el equipo sin personalizar en individualidades. “Cuando ves equipos que no funcionan, parece que no funciona nadie. Y al revés. No me gustaría quedarme con dos o tres nombres. El partido ha empezado de la peor manera, pero estoy contento porque la reacción del equipo ha sido de mérito. Los jugadores han demostrado personalidad y carácter”.



El carácter que demostró Mella, que fue el alfa y el omega en los dos goles blanquiazules en la primera mitad. El futbolista de 19 años finalizó exactamente en el minuto 8:50 un centro de Lucas que Barbero no pudo rematar en primera instancia. El de Teo conectó una volea con la zurda que supuso el 1-1, confirmado a instancias del VAR en el minuto 11:04. Y 53 segundos después, el Dépor asestó el segundo golpe (11:57) gracias a un robo del propio Mella al lateral Juan María. Barbero aprovechó la pillería del extremo, cedió el balón a Yeremay y el ‘10’ acarició el balón hacia la red.



Mella no fue solo determinante en esos dos goles. En un partido roto, su velocidad fue un quebradero de cabeza para el Albacete. Estuvo a punto de asistir a Barbero con un centro que se fue un poco largo, obligó a Cristian Rivero a hacer un paradón tras un derechazo y sumó un puñazo de acciones en las que dio profundidad al equipo. Y además puso la guinda a su actuación con la conexión con Cristian Herrera: regalo al punta en el 1-4 y gol (2-5) tras un gran pase del canario.

Mella: “Es mi primer gol en fútbol profesional con 19 añitos, estoy muy feliz"



“Es mi primer gol en fútbol profesional con 19 añitos. Estoy muy feliz por este partido. Hicimos un partidazo todos, del portero al delantero pasando por los que entraron desde el banquillo. Estábamos jugando bastante bien, pero no estaban entrando los balones. Vamos a mejorar mucho más”, señala el propio Mella, que apunta que su renovación está “encaminada”: “Estoy muy feliz en el Dépor, a ver si sale todo bien”.

La evolución del ‘10’

“Mis números son lamentables”, dijo Yeremay durante la pasada campaña, antes de su mejoría estadística en la segunda mitad del campeonato. En el inicio de la presente campaña, el ‘10’ ha subido de nivel en ese sentido. “Estoy mirando a la portería, le estoy dando más importancia a eso. El míster también me lo pide. Están entrando y estoy muy contento”, comenta Yeremay, consciente del potencial del equipo a campo abierto: “Cuando nos dan espacios, somos muy buenos. El míster siempre nos lo dice, que tenemos un contragolpe espectacular. Es lo que hemos hecho. Pero en general todo el equipo ha hecho un partidazo”.

Yeremay: "Ha sido un partido espectacular de todo el equipo"



Yeremay volvió a exhibir su delicadeza y su fantasía. En su primer tanto, el canario definió al primer toque con un sutil remate con el interior del pie a la cepa del poste y en su segunda diana se deshizo de Ros para finalizar ante el meta rival con un detalle de genio: “Abrí un poco el cuerpo (antes de tirar) y la metí para el otro lado”. Una muestra más del potencial de un ataque que en el Carlos Belmonte se soltó la melena.



“Ha sido un partido espectacular de todo el equipo. Hemos dado un pasito hacia adelante. Nos hacía falta a todos, al equipo y a la afición. Veníamos de hacer tres goles y hemos hecho goles. Además, el equipo también ha estado bien en defensa”, recalca Yeremay.

Barcia, otro canterano destacado

Por su parte, Dani Barcia, que cuajó una gran actuación en su segundo partido consecutivo como titular, también destaca el talento de los atacantes del Dépor. “Ya sabéis lo que tenemos arriba, más o menos la mejor delantera de la categoría. Teníamos que darle confianza, tenemos mucha pólvora. Sabíamos que el Albacete se montaba mucho con sus laterales y teníamos potencial para hacer ocasiones con Mella y Yeremay. Nos dijo eso (Idiakez) y salió bien”, declara el central zurdo, otro de los niños de Abegondo que invita a aumentar la apuesta por la cantera: “Abegondo viene bien ya desde hace años. Los canteranos tenemos que seguir ayudando al equipo. Yo soy de Coruña y estoy en las nubes. Este siempre ha sido mi objetivo: jugar en el fútbol profesional con el Dépor. Intento hacerlo lo mejor posible. Si el míster me pone, quiero devolverle la confianza. Poco a poco voy mejorando”.

Idiakez: "El Alba nos ha concedido espacios y lo hemos aprovechado"



El Deportivo anotó más goles en un partido que en las seis jornadas previas. El equipo blanquiazul por fin exhibió la “eficacia” tan demandada por Imanol Idiakez en el área rival. “Hemos tenido mucha eficacia. Con espacios somos un equipo muy peligroso porque tenemos gente rápida arriba. El Alba nos ha concedido espacios y lo hemos aprovechado. En Córdoba tuvimos dos en la primera parte y no las metimos. Los goles cambian los partidos. Y hoy hemos acertado”, señala el míster donostiarra, satisfecho por el buen resultado tras el inicio irregular de Liga: “Es una alegría. Creemos mucho en lo que hacemos. Sabíamos que estábamos haciendo muchas cosas bien, aunque los resultados no estaban llegando. Hemos hecho muy buen trabajo defensivo ante un equipo que te obliga a juntarte. Y con espacios hemos hecho daño. Estoy contento por todos”.



Por último, Idiakez antepone la felicidad por la victoria al nuevo error en una acción a balón parado. “Ya se me ha pasado el enfado (del 1-0)”.