MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Javier Fernández: "Tanto en verano como en invierno voy a Riazor con mi gorro, tengo más de 400 pines”

(Transcripción de Armando Palleiro)

Empecé a ir al estadio de Riazor muy joven, cuando los aficionados de General llevaban la cabra al campo; recuerdo que entrábamos por la grada de Preferencia, era de los que me colaba muchas veces con varios amigos porque no teníamos dinero para pagar la entrada.



Ahora mismo me ubico en la grada de Marathón Inferior, justo detrás de donde se sitúan los fotógrafos que cubren al Deportivo en cada partido.



Fui socio muchos años pero tengo que reconocer que a raíz de la derrota ante el Rayo Vallecano de inicios de los años ochenta rompí el carné de pura rabia porque nos valía empatar para subir a Primera y acabamos perdiendo.



Después retomé mi seguimiento por el Deportivo y desde hace 26 años he vuelto a ser abonado, voy siempre al estadio, creo que en este tiempo solo fallé dos o tres veces, no más.



En todos estos años hemos asistido a auténticas noches mágicas del Dépor, tanto en la Liga como en Copa o en Europa también; si tuviese que quedarme con algún momento en especial lo haría con las remontadas frente al PSG y el Milan, fueron instantes inolvidables, como también los ascensos que vivimos.



También tuvimos que padecer algunas tardes para el olvido como por ejemplo los descensos y el día que perdimos la Liga con el penalti de Djukic ante el Valencia, que forman parte de nuestra historia. Cuando bajamos a Segunda fue muy duro ver a Valerón llorando sobre el terreno de juego.



La verdad es que ser del Deportivo es complicado de explicar con palabras, es un sentimiento muy fuerte y una manera de vivir. Llega el fin de semana y se hace como una preciosa costumbre seguir al equipo, ya sea en el estadio de Riazor o a través de la televisión cuando jugamos fuera de casa. Personalmente es mi manera de sentirme a gusto, me encantan el fútbol y el Dépor.



La afición de nuestro equipo es buena; sinceramente, no creo que yo merezca un reportaje como este porque para mí el verdadero mérito radica en los seguidores de fuera de la ciudad que tienen que pasarse muchas horas en la carretera y gastar mucho dinero para seguir al equipo.



Colecciono insignias desde que soy aficionado del equipo, hace ya muchos años; tanto en verano como en invierno siempre voy a Riazor con mi gorro, tengo más de 400 pines, tanto del club y sus jugadores como de otros equipos.



En todos estos años hemos visto a jugadores formidables vestir nuestra camiseta; si tuviera que quedarme con solo uno destacaría a Mauro Silva, cuando ganamos la Liga me subió en su Mercedes, fuimos hasta su casa y su mujer nos bajó una camiseta para mí, que posteriormente me firmó en otro partido. Fue un recuerdo imborrable, para mí siempre será el mejor.



Creo también que en el club está infravalorada la figura de Donato, que de aquellos jugadores de la época dorada fue el único que se quedó a vivir aquí. El Dépor debería rendirle un homenaje a su altura, así como también a hombres como Barritos, que dedicaron toda la vida al Deportivo.



Esta temporada en Segunda estamos teniendo bastantes problemas para asentarnos y creo sinceramente que deberíamos apostar por un entrenador con personalidad, como Paco Jémez. Para nada estoy cuestionando la figura de Óscar Gilsanz, que lo está haciendo por ahora bastante bien, pero a mí me parece que Lucas Pérez y Soriano no son compatibles en el once y que un técnico con las ideas claras debería saberlo.



Aunque nos pueda saber a poco este año la permanencia debe ser el único objetivo que debemos plantearnos, ya que no hay equipo para más, tenemos un buen once y poco más, algún que otro refuerzo aislado desde el banquillo pero no muchos. En mi opinión en el mercado de enero tendríamos que buscar un mediocampista polivalente y un punta con algo más de pegada.