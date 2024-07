Eric Puerto da un paso más para soñar con quedarse

La dirección deportiva de Fernando Soriano mantiene entre sus prioridades de refuerzos antes de que dé inicio el curso 24-25 cuatro demarcaciones.



Un portero, un mediocentro, un extremo y un delantero centro parten como los puntos a reforzar para acabar de confeccionar un plantel competitivo y con alternativas en todas las líneas.



Bajo palos el cancerbero ilicitano Germán Parreño parte como un fijo para el entrenador Imanol Idiakez, mientras que el joven Eric Puerto —fichado en enero de este mismo año— está protagonizando una auténtica reválida personal en pretemporada.



Este miércoles en el estadio Cidade de Barcelos se hizo fuerte para mantener su puerta a cero ante un Gil Vicente perteneciente a la Primeira Liga lusa que no se prodigó demasiado en ataque pero que sí exhibió contundencia y mucho oficio.



En cualquier caso, el arquero barcelonés de 22 años se mostró satisfecho de la actuación blanquiazul en el cuarto amistoso del ‘stage’ estival herculino.



“El equipo contra el que jugamos nunca es fácil, estamos en pretemporada, sitio nuevo, gente nueva pero el equipo poco a poco va asimilando los conceptos del míster; hemos sacado un empate, el martes otro y hemos dejado la puerta a cero, eso ayuda a la moral del equipo”, dijo.



“Sabíamos que iba a ser un equipo de alto nivel, era su último amistoso, no han llegado y estoy aquí para hacer mi trabajo lo mejor posible y ayudar al equipo”, agregó.



El meta expresó su satisfacción por el juego con los pies exhibido contra un cuadro de la primera división portuguesa.



“Como en mi presentación se dijo es uno de mis puntos fuertes, cuando tengo la pelota no me pongo nervioso y creo que lo puedo hacer bien. La pretemporada está para equivocarse pero en este partido he estado bien, me ha salido perfecto”, confesó.



El catalán dejó constancia de que el equipo obedece las directrices del míster Imanol Idiakez a la hora de no regalar nunca el esférico en la salida desde su área.



“El entrenador nos pide que la saquemos desde atrás siempre, pero tiene un límite, tampoco nos vamos a suicidar; él quiere que juguemos, los tres porteros somos buenos con los pies pero estamos aquí para jugar y para poner en práctica conceptos nuevos”, añadió tras el encuentro.

Posible llegada

Puerto valoró también la hipotética llegada de algún nuevo guardameta al Deportivo antes de que comience la temporada oficial 24-25.



“Al fin y al cabo el fútbol tiene esto y más siendo el Dépor, porque a este equipo sabemos que van a venir los mejores jugadores. No es una cosa que me preocupe, estoy muy tranquilo.

Quiero aportar al equipo, ya sea dentro o fuera. Si viene alguien, bienvenido sea”, añadió.

En cuanto al juego desplegado frente al Gil Vicente, con pocas ocasiones de materializar gol, el ex del Estepona aseguró que “ahora mismo ellos van un punto por encima de nosotros; no es fácil venir aquí a Portugal y jugar con gente que no conoces. Lo importante es que todo ha salido bien. El equipo está reaccionando bien con mucha carga física y queremos llegar al máximo al primer encuentro de Liga”.



Por último, Puerto valoró el hecho de haber disputado un encuentro entero en el Cidade de Barcelos.



“Tenemos que repartir minutos y es normal porque hay muchos compañeros; ayer le tocó jugar a Germán y hoy me ha tocado a mí. Sabemos perfectamente que cualquiera de los tres estamos más que preparados para jugar y la verdad es que estamos tranquilos en este sentido”, concluyó.