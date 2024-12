El ANÁLISIS DE CARLOS BRIZZOLA: "La imagen del Dépor queda muy tocada con esta eliminación copera"

“Eche o que hai”. Me parece que el resultado no es justo- Para mí el Ourense no tuvo ocasiones para ganar, las tuvo más el Dépor en la primera y en la segunda con Cristian, pero la imagen del club y el Depor queda tocada, al caer eliminado por un equipo de Primera Federación.



Además, da la sensación de que los que no son habituales no fueron capaces de derribar ninguna puerta. El partido de Patiño es mejor que otros encuentros anteriores, pero no le da con lo que hemos visto para pelear al puesto a nadie en el centro del campo.



Luego en lo que respecta a los de arriba tampoco ninguno estuvo a la altura para disputar las titularidades. No han mostrado esa confianza como para decir “venga, adelante, creemos”.



Me ha gustado por sus maneras físicas Alfaro y después lo menos negativo fue la parcela defensiva, donde creo que el equipo estuvo bien. El Dépor realmente no sufrió en ese aspecto. Le remataron una vez entre los tres palos y fue justo en esa en la que le hacen gol. Lo consiguen, otra vez en un córner, y al Ourense esa acción le da para ganar.



Esto es malo para el Dépor, aunque muchos puedan decir que el equipo está en otra pelea, la de asegurar Segunda y poder mirar para arriba. Para mí supone un batacazo grande y un resultado inesperado. El Ourense ha estado en el partido y al final en los últimos minutos se han llevado una eliminatoria con la que ellos no contaban.



Hubo momentos en el segundo tiempo en los que el Ourense, con la entrada de Carbonell, tuvo opciones. La de él o el disparo de Jairo, mientras el Dépor se mostró muy indolente de medio campo hacia delante. Luego Gilsanz se decidió a sacar a Villares, Mella y Lucas, que pareció que podía cambiar el ritmo del partido.



Se va una opción de seguir peleando en una competición que sabes que no vas a ganar, pero le quita minutos a menos habituales. Esto no deja contento a nadie. Ahora, a recuperarse para el Zaragoza.