Gilsanz: "Me voy fastidiado porque nos faltó profundidad"

Óscar Gilsanz, al acabar el partido, indicó que la derrota contra el Ourense supone una decepción muy grande en torneo como es la Copa del Rey. Asimismo, dijo que cree que sus futbolistas jugaron bien y que hay que pensar ya en el próximo partido de Liga.

"Cuando uno pierde es una decepción y más en un torneo tan bonito con la Copa. Estoy fastidiado porque creo que el equipo hizo un buen partido. La situación estuvo contralada la mayor parte del tiempo. No hay que olvidar que el Ourense venía de tres partidos seguidos ganando y con un juego muy combinativo. Intentamos llevar la iniciativa del juego y lo conseguimos. Nos faltó un poco de profundidad y de convertir ese dominio en situaciones de gol. Me voy fastidiado, pero creo que los futbolistas que jugaron hoy y que venían con poco minutos lo hicieron bien. No se pude recriminar nada en actitud. La pena fue que el gol llegó en el 87. Es una pena. Felicitar al Ourense por pasar de ronda".

El betanceiro insistió en el tema de profundidad algo que le acabó pesando mucho al Dépor ya que apenas generó ocasiones de gol. Para intentar encontrarla, introdujo a Lucas y Mella, pero ni ellos lograron cambiar la dinámica.

"Teníamos gente en el banquillo que nos podía dar profundiad y quisimos aprovechar el cansancio de los rivales con la salida de Mella y Lucas. Hay que pensar en la liga, que tenemos mucho trabajo por delante para tener un buen rendimiento".

Gilsanz aseguró que los futbolistas que menos minutos tienen hicieron un buen partido ante un rival que puso las cosas muy complicadas.

"La gente que tiene pocos minutos en Liga, tuvo mucho nivel de compromiso, pero no fuimos capaces de encontrar los espacios a sus espaldas. La sensación que me queda es que es un grupo comprometido, que intenta aprovechar sus oportunidades".

"El partido no era un examen para los que jugaron porque yo los veo todos los días. Les dije que hicieran lo mismo que en los entrenamientos. En ese contexto es en el que tienen que competir. No es la mejor manera de encarar toda la vida poner un examen en un partido. Cuando hay dos equipos de diferente categoría se mira de otra forma, pero era un partido complicado. Hay muchos equipos de superior categoría que quedan eliminados. Ellos tienen menos que perder. Al final, no es una cuestión de que jugara gente con pocos minutos. Nos queda pensar en la Liga", concluyó el betanceiro.