Alternativas a Mella y un ‘plan B’ para el Depor

El Deportivo no pudo mejorar su mejor racha de victorias seguidas (siete) y acumula dos empates consecutivos (ante Nàstic de Tarragona y Sabadell) que no obstante le mantienen como líder con 52 puntos, pero a uno del Barça Atlètic y con la clasificación muy comprimida.



Dos tablas por las que dos expertos consultados por este diario, el míster José Ángel Salgado ‘Peli’ y el exjugador del Depor y entrenador Carlos Brizzola, creen que no hay que alarmarse, pero que son indicativas de cuestiones a pulir y mejorar.



“Por la entidad del rival y visto el partido el empate no era malo, aunque el equipo bajó el rendimiento con respecto a los encuentros anteriores. Fue un adversario bueno, que le va a pelear el ascenso directo, con una defensa férrea, el equipo que menos puntos había perdido en casa. Pudiste ganar y al final si no es por el portero lo habrías perdido. Ante el Sabadell empatas al final y el rendimiento individual de muchos jugadores estuvo por debajo del nivel habitual. No habría que preocuparse demasiado si los futbolistas individualmente suban el nivel, porque subirá el nivel del equipo”, comenta Brizzola.



Peli reconoce que “los rivales estudian al Depor y cuál es la manera de contrarrestar que el balón les llegue a condiciones ventajosas a Lucas, Yeremay y Mella. El primero que se lo planteó fue el Tarazona, posicionamiento medio-alto para tapar la salida de José Ángel y Villares para que a Lucas no le llegase el balón en ventaja”.



Otro de los problemas radica en cómo ha intentado jugar el Depor. “No hay que olvidarse de la utilización de los espacios. En el ultimo partido hemos querido jugar al pie. Lucas ha recibido casi todo al pie, muy retrasado y el equipo ha perdido esa dimensión de correr al espacio”, indica.

Peli recuerda que hay que “utilizar la posesión, que es un medio, no un fin, para atraer y después liberar sobre espacios libres. Con cambios de orientación, que los jugadores que den apoyo por detrás de la línea de balón tengan la capacidad de recibir y girar rápido el juego para evitar las basculaciones. Uno de los grandes males es que el Depor se empeña en hacer el campo más pequeño ante la presión del rival”, apunta.

Posibles recambios



Bajo el prisma de Brizzola él “no es quien para decir quién debe entrar”, admite que le “llama la atención de que un fichaje de invierno como Quintero no haya entrado en los planes, sus motivos tendrá. Sería adecuado tener un sustituto que tenga alguna de las características de Mella. Creo que tiene preferencia (Idiakez) con Davo, le da trabajo, en ataque y defensa, y le da gol. Pero a mí me gustaría también ver a Quintero, zurdo, por derecha, buen dribling, uno contra uno y hay que insistir en eso. La parte técnica de Quintero puede ser superior a la de Davo”, dice.



Peli coincide en que el técnico “va a optar por Davo, eso implicaría una manera distinta para atacar”, pero no tiene “juicio de valor para decantarme por el teórico titular”. Para él, “el rol de Valcarce y Cayarga está meridianamente claro”. Comenta que “otra posible solución sería poner a Davo junto a Barbero, tirar a Lucas a perfil derecho, pero no lo veo. Davo donde mejor rindió es jugando de delantero, el puesto que va más con sus características. Colocar a Davo en banda derecha no va a dar las prestaciones de Mella. A lo mejor lo utiliza más partiendo de banda para luego hacer diagonales en zona de finalización”.

Brizzola avisa de que “no hay que quitar la estructura del equipo, el problema es que los dos laterales no son ofensivamente mortales para el equipo rival. Y, si suben los dos laterales, tenemos que meter un mediocentro que inicie en zona de centrales y si lo metemos nos quedamos con Villares y Lucas como mediocentros”, declara el técnico.



Una serie de ajustes que tendrá que hacer el Depor, tanto en su juego como en buscar un recambio para Mella.