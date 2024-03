Pablo Martínez: "El partido contra el Nàstic, tres meses antes lo perdemos"

Pablo Martínez, central del Deportivo, compareció en rueda de prensa para valorar la actualidad del equipo, líder a pesar de los dos últimos empates, y analizar su estado de forma y el de otros jugadores como Lucas Pérez, duda para el partido ante el Rayo Majadahonda.



Importancia del partido ante el Rayo Majadahonda: "No hay partidos fáciles en esta liga. Todos quieren ganar al Depor. Y ahora vemos sólo el partido que viene para tratar de ganar y volver a casa con más puntos. Sabemos que los dos últimos empates fueron puntos buenos".

Nivel de confianza tras dos empates: "Estamos trabajando, queremos llegar lo más arriba posible. Queremos ser líderes y subir y eso pasa por ganar partidos difíciles como el de este finde".

Estado de Lucas: "Eso lo tienes que preguntar al médico, no es tema mío. Está trabajando dentro. Yo no sé más".

Ausencia de Mella: "Sabemos la calidad que tiene Mella y lo bien que lo está haciendo pero también sabemos la calidad que hay en el equipo. Entrará otro y tendrá el mismo rendimiento. Lo de Mella es de locos y además trabaja bien y es respetuoso. Todo lo que le llegue, se lo merece".

Momento para otros jugadores por la baja de Mella: "Lo vimos este año. Cuando yo estaba lesionado Barcia cumplió más que bien. La oportunidad cuando eres joven, la tienes que tomar. Con la ausencia de Mella, seguro que otro va a dar el maximo y va a rendir como él".

Dos últimos empates tras las siete victorias seguidas: "El partido del Nàstic se da tres meses antes y lo perdemos. Con la energía de todo el equipo y con la confianza que tenemos, es un punto muy bueno. Ese partidos tres meses atrás lo perdemos. Es la primera vez que me pasa en mi carrera encadenar siete victorias seguidas, pero hay que tener los pies en la tierra y hay que currar para ganar partidos".

Tipo de partido ante el Rayo Majadahonda: "Un partido difícil. Hemos mirado video hoy y es un equpo que intenta jugar pero vamos a intentar ganar, imponer nuestro juego y volver con los tres puntos".

¿Cómo está tu rodilla?: "Mejor. Siempre es difícil, cuando sales de lesión, recuperar el ritmo. Era difícil entrar otra vez en el equipo pero me siento mucho mejor. Me hicieron falta estas dos semanas porque fueron muy difíciles para mí a nivel de ritmo".

¿Os dolió recibir el gol a balón parado contra el Sabadell?: "Sí. Porque lo hemos trabajado y hablado. Pica pero los rivales trabajan y lo hicieron muy bien. Hemos encajado un gol, no pasa nada".

Curiosidad con una banda en el muslo con el nombre de Ximo: "Es el nombre de Ximo para recordarme que hace un mes me metió una patada y necesito levantarlo otra vez. Es una broma. Hay que dar un poco de miedo. Me hizo un poco de daño este lunes y dije 'voy a llevar tu nombre ahí toda la semana para no olvidarme y levantarte otra vez'".