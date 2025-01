Adiós a un símbolo y otros daños

El anuncio de la salida de Lucas Pérez del Dépor supuso un verdadero terremoto en el seno del deportivismo. No solo por el factor futbolístico, sino también por el componente emocional. Pulsamos la opinión de exjugadores del Dépor, excompañeros de Lucas, técnicos y aficionados sobre la marcha del eterno ‘7’ blanquiazul, que dice adiós al equipo de su vida.



JOSE LUIS LEMOS (Entrenador): “Si Lucas, con lo que ha significado para el Dépor y el cómo volvió se tiene que marchar a toda leche y con explicaciones vagas es que aquí pasa algo y hay problemas muy graves que no se quieren contar. Aquí perdemos todos y más en la situación en la que está el equipo. Si algo busca un club es estabilidad y tranquilidad y esto es todo lo contrario. Es un momento inoportuno para el Deportivo”.

ALBERTO LOPO (Excompañero): "Es una pena. A nivel personal es un tío excepcional, un diez, pero muchas veces las situaciones personales pueden más que las deportivas y en este caso entiendo que para que él haya tenido que tomar esa decisión, que tiene que ser muy personal. Le deseo todo lo mejor en esa nueva época que va a tener ahora en Madrid y seguramente que va a ganar también en felicidad si lo que ha hecho ha sido por temas personales. Entiendo que Coruña siempre será su casa y que la puerta siempre va a estar abierta para un jugador como él, para una persona como él. Imagino que todos los excompañeros habremos pensado lo mismo, el desearle lo mejor porque se lo merece. Es una persona ejemplar”.

ANTÓN LEZCANO (Diseñador gráfico): “A rolda de prensa deixa cousas sen aclarar pero que quedan ben claras. O máis importante: é o enésimo tiro no pé que nos metemos, está desaparecendo todo aquilo que é deportivista: falamos de Álex, de Lariño, de Fran e estamos quedando sen referentes deportivistas. Un día a galiña dos ovos de ouro vaise rematar e a xente non vai ter gana de ir o estadio nin de formar parte dun proxecto de plástico”.

“Este Dépor estase facendo sen deportivistas, estanse borrando, non sabemos se adrede ou non. Ata que non se decaten de que o Dépor somos nós, que o Dépor é dos deportivistas, a cousa non irá para adiante. Temos que construir o proxecto no deportivismo e na canteira. Se non seremos un clube de plástico”.

DIOGO SALOMAO (Excompañero): esperaba su salida en este momento. Es el típico caso que creía que jugaría unos cuantos años más en el club y luego se retiraría. No quiere decir que no vaya a pasar, pero no esperaba su salida en este momento. Hay que mirar lo que ha dicho. Es un tema personal y tenemos que tener la empatía para entender estos momentos. Es un jugador que ha aportado mucho al club, es un símbolo del club y de la ciudad y siempre será recordado así. Creo que es más un ‘hasta luego’ que un ‘adiós’.

“Lucas siempre va a seguir siendo un ídolo y un jugador de la casa y creo que su corazón sigue siendo blanquiazul. Le deseo lo mejor y que le vaya bien donde sea su destino. Estaremos siempre pendientes de su carrera y esperando lo mejor para él”.

CARLOS ARES (Productor y guionista): “Él veu por amor o Dépor e iso hai que agradecerllo sempre. Non hai moita xente que veña xogar e perda cartos. Se marcha por cousas do fillo hai que entendelo. Lucas é o barrio, a amizade, a familia, unha persoa con corazón que veu con corazon e con corazón marcha. Merece moito máis que iso, sempre lembraremos a xente como Lucas, como Chacho, Pahiño, Fran e outros xogadores que o mellor foron mellores que él, pero Lucas deunos moito.. Non só é gañar ligas, títulos, tamén é baixar o barro, perder cartos por xogar. Él dixo que viña a botar unha man e vaia se a botou”.



“Os clubes son grandes polos seus seareiros, pero debemos coidar moi ben os que marchan, poñer corazón, coidar os nosos e a nosas. E non só os xogadores, temos en xeral que coidarnos máis. Se había problemas co clube síntoo moito. Lucas o final veu por amor e marcha por amor. O que podo dicirlle é grazas Lucas de Monelos, de parte dun de Monte Alto. Son pai de dúas fillas e entendo perfectamente. A mágoa é que non poida ter esta despedida no campo, que era onde o tiñamos que despedir”.



CARLOS BRIZZOLA (Exjugador del Dépor y técnico): “Por como ha sucedido y en el poco tiempo en el que se ha fraguado le crea un agujero importante al Dépor. Hablamos de que hacía falta un delantero, un central, un medio creativo, pero ahora hay que pensar o en dos delanteros o en un delantero y un mediapunta. Su salida complica la labor de la dirección deportiva y tácticamente, desde el punto de vista de los goles y de las asistencias, el equipo sale perdiendo. En cuanto a las razones que esgrime crero que tiene que haber algo más de lo que se ha dicho y de lo que se ha insinuado. Bajo ningun concepto es para nada bueno la salida de un jugador como Lucas de un equipo como el Dépor”.



“Me imagino que el sábado la opinión de la gente estará dividida, o a favor de Lucas o en contra de no sé quién, porque no se aclaró nada en la sala de prensa. Me parece clara la razón de que haya un desgaste y por ahí viene la decisión final, pero no solo por el tema de que su familia esté instalada en Madrid. Hay otros condicionantes que tienen peso y que se han dejado entrever. Es un estandarte, era un símbolo en el Deportivo, pero el equipo seguirá ganando y perdiendo. Al final el club está por encima, de los jugadores y de los entrenadores”.

MANU SÁNCHEZ (Entrenador): “Esta salida hay que analizarla desde dos vertientes, por un lado la institucional y por el otro la deportiva. En lo relativo a la institucional se repite una vez más la historia, parece que este club está empeñado en que sus grandes símbolos salgan de alguna manera por la puerta de atrás o con mala relación con el club y es algo endémico. Tenemos este caso reciente de Lucas, la salida de Álex del Consejo, la marcha de Ian y si vamos más atrás prácticamente todos los jugadores parece ser que no tuvieron una salida a la altura de lo que eran. Hablo de Fran, Mauro, Silva, Valerón, un sinfín de nombres que es algo que ya tenemos dentro del ADN de la institución y que tiene que hacer pensar y reflexionar a la gente que dirige el club.”



“Al final un club de fútbol no lo es a la americana, como muchas veces nos quieren hacer ver que es el futuro, estilo franquicia, donde da igual incluso donde está ubicado, ni es una sucursal bancaria. Un club de fútbol es su escudo, su historia y su gente y todos estos símbolos forman parte de su historia, con lo cual es algo que hay que cuidar mucho. Ahí tenemos que aprender de los clubes de la Premier”.



“Y en cuanto al tema deportivo me preocupa bastante. Quedan pocos días para el cierre del mercado, continúa sin llegar nadie y sin salir nadie de los que todos tenemos en la cabeza y pierdes a uno de tus grandes valores. Ya no solo por lo que representa, si no que además es uno de los capitanes. No habla muy bien de la imagen del equipo que uno de los capitanes salga en el mercado de invierno. Y me parece una pieza muy difícil de sustituir. He escuchado incluso análisis de que el equipo juega mejor sin Lucas, pero tenemos de muestra el partido de Burgos que, casualidades de la vida o no, hasta que entra Lucas no generamos una situación clara de gol”.



“Más allá de gustos deportivos Lucas tiene unas condiciones para Segunda que son muy difíciles de encontrar en un mercado. Ese golpeo y ese carácter, como ha ayudado a crecer a chavales como Mella, Yeremay, Barcia... Era fundamental en el equipo. Vamos a ver con quién se suple su salida, porque sobre todo lo que todos tenemos ahora en la cabeza ahora es como se le dé por salir a Yeremay serían dos bajas importantísimas y toda esta tranquilidad que tenemos en la clasificación y con el equipo funcionando con Óscar generaría una situación de gran incertidumbre”.



JOSÉ RAMÓN (Exjugador del Dépor y entrenador): “El equipo anda bien, creo que Lucas tienen buenos sustitutos en el ataque, a ver cómo se refuerza el equipo con su salida. Y si al final el equipo baja o las cosas no van como tienen que ir le echaremos la culpa a la marcha de Lucas. En principio el equipo no debería de perder demasiado, hay buenos sustitutos como Mella, Yeremay o Soriano, que están rindiendo a un gran nivel”.

“Lucas marca las diferencias, pero a ver cómo se refuerza el equipo. Al final el Dépor anduvo bien sin Lucas y creo que tiene que haber alternativas para esa baja, bien sea por un fichaje o por el modelo que imponga el entrenador. Hay que estar dentro del vestuario para saber de su peso e importancia. La tenía en el campo, pero compartida con otros jugadores. Y esos continuarán teniendo el mismo protagonismo en el futuro. Es la labor de los futbolistas y entrenadores que no se note su baja. A ver si sale reforzado el equipo en este mercado, sino lo echaremos de menos”.

LUISINHO (Excompañero): “Fue una salida un poco inesperada para mí, aunque no estoy dentro, pero a veces el fútbol es así, una caja de sorpresas y nadie contaba con su salida. El Deportivo ahora tiene que buscar una solución porque todos sabemos de la importancia que tenía Lucas ahí, un jugador de calidad y que ayudaba bastante. Lo más importante ahora es que el Dépor cubra su baja, desearle la mayor de las suertes a Lucas y que el Dépor busque rápido una solución buena de cara a lo que viene de Liga”.

RAMÓN PIÑA (Exjugador del Dépor y entrenador): “Estoy fastidiado, Lucas era muy importante para el Dépor y más este año, que no sabemos muy bien donde estamos, si tirando para arriba o para abajo. Expectante por si se ficha algo. Era importante y más en esta plantilla de jugadores jóvenes, que era un poco el veterano y al que todo el mundo admiraba. El club pierde un emblema y en el vestuario lo va a notar. Pienso que Lucas es una muy buena persona y lo ha demostrado en el Dépor. Cuando parecía que todos remábamos en la misma dirección... Ahora esperemos que la directiva fiche algo”.