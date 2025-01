El adiós de Lucas, un día negro para el deportivismo

El 22 de enero de 2025 quedará grabado en la historia del Deportivo como el día en el que Lucas Pérez puso fin a su tercera etapa en el equipo blanquiazul. La salida del capitán, del ‘7’, del artífice del retorno al fútbol profesional, que el propio jugador y el club habían dejado encarrilada la noche del martes, se cerró a primera hora de ayer.



La expectación en Abegondo era total, el equipo entrenaba a las 11.00 horas y todo el mundo estaba pendiente de la aparición del delantero de Monelos. Y Lucas hizo acto de presencia en la Ciudad Deportiva para despedirse de sus compañeros, puesto que el adiós ya estaba firmado. A las 10.52 estalló la bomba que quitó el sueño al deportivismo desde el día anterior, cuando DXT Campeón adelantó que el Dépor y el héroe del ascenso a Segunda negociaban la rescisión de su contrato. “Lucas Pérez abandona el Deportivo”, anunció la entidad blanquiazul en las redes sociales. El adiós del futbolista que en diciembre de 2022 renunció a jugar en Primera División para rescatar al equipo de su corazón de la ‘C’ era un hecho.

Fin de una etapa

14.07 horas, el ‘7’ entra en la sala de prensa de Riazor, estallan los aplausos de sus compañeros, que no quieren perderse la despedida del ídolo. Entre los presentes se encuentran los consejeros, también la vicepresidenta Michelle Clemente Escotet, incluso el consejero delegado y director general, Massimo Benassi, y el director de fútbol, Fernando Soriano.



El adiós arranca con un vídeo que recoge los mejores momentos de Lucas con la camiseta blanquiazul. El delantero no puede contener las lágrimas, mientras observa las imágenes. La emoción también se apodera de compañeros como David Mella... Y Lucas empieza a hablar, ya como exjugador del Deportivo.

“Han pasado muchas situaciones y momentos de desgaste donde no sentí el apoyo o el cariño que necesité”, subrayó el atacante, durante un emotivo discurso en el que le costó controlar sus emociones, aunque no se guardó los reproches hacia ciertas personas de la entidad.



“Desde mi llegada al Deportivo, completamente desinteresada, solo para sumar y ayudar, hemos pasado momentos buenos, malos, mejores, peores, como los queramos llamar. Es lógico y entendible que llevo unos meses atrás pasando por una situación personal difícil. Lo saben mis compañeros y he tomado una decisión que es la mejor para ambas partes porque se ha dado un deterioro o una situación en la que yo no estaba muy cómodo y he entendido que es el momento de marcharme por el bien del club”, arrancó su alocución.

O Neno apuntó al “desgaste emocional” como uno de los motivos de su marcha.



“Han pasado dos años maravillosos, con sus momentos buenos y malos. Hay un desgaste emocional por mi parte y la temporada pasada, cuando acabó, se dieron ciertas circunstancias en las que no me sentí cómodo. Hubo momentos en los que no me sentí apoyado”, explicó, y reconoció que la campaña 2023-24 no le resultó nada sencilla a nivel personal, a pesar de concluir con el ascenso a Segunda División. Encima, con ese desenlace poético con su gol ante el Barça Atlètic que supuso el regreso al fútbol profesional.



“Lo importante es que se logró el ascenso. Fueron momentos de mucho nerviosismo, donde el Deportivo, superada la categoría de la Primera RFEF, que es lo que todos deseábamos, vivimos un desgaste que no entendí por qué nos llevaba a esta situación adonde nos ha llevado. No hay que darle más vueltas. ¿Es un cúmulo por no sentirme respaldado o apoyado? Evidentemente, eso también me ha afectado. Yo solo viene para ayudar. Lo cómodo para mí habría sido quedarme en Cádiz, con una afición donde me demostraron un cariño también y el mismo presidente me muestra cariño cada semana que me escribe y fue la primera persona que me escribió cuando salió esto... Si pudiera volver atrás, habría estado aquí igual”.

Motivos personales

Otro de “los motivos principales” del adiós de Lucas es “la persona que más quiero en el mundo, que va a cumplir dos años”. “Yo ayer en Madrid estaba volviendo de ver a mi hijo, no de hacer trampas ni pasando el reconocimiento médico con nadie”, indicó.



“La familia es lo primero. También tengo la situación de mi padre, que estoy en trámites judiciales. Son varios motivos los que creo que todo capitán de cualquier club de fútbol, de cualquier deporte de equipo tiene que estar en las mejores situaciones, sentirse apoyado, querido y valorado. Puedo decir que he tenido eso gracias a mis compañeros y a la afición. Es algo que siento así y creo que lo mejor es dar un paso al lado”, relató el de Monelos.

“Cuando llegué a este club había muchos déficits. Ahora considero que está en una situación privilegiada. Hemos conseguido entre todos una estabilidad muy buena. Tenemos un propietario al que le doy las gracias porque ha sido una persona muy cercana y él sí me ha demostrado su apoyo y cariño”, dijo sobre Juan Carlos Escotet.



También tuvo buenas palabras hacia la vicepresidenta y sobrina del dueño del Deportivo y aunque hay ciertas personas del club con las que la relación ha sido tirante, prefirió no personalizar: “¿Si no doy nombres no sería valiente? El cementerio está lleno de valientes. Como bien sabéis, ha habido mucho desgaste. No quiero dar nombres porque no procede. En casa me han enseñado valores y educación. He tenido la suerte de en estos últimos momentos conocer a Michelle. Anoche, por mi retraso del tren, dialogué con ella tarde y le dije que le diera las gracias a Juan Carlos”.

Oferta del Deportivo

Lucas admitió que al final de la pasada temporada, la entidad deportivista le ofreció renovar con una mejora de contrato: “Este verano, cuando le comento al club mi situación, decidimos hacer borrón y cuenta nueva. El club hizo un esfuerzo para demostrarlo contractualmente, un esfuerzo por renovarme, pero por ser honesto con el club de mi ciudad, pasa el tiempo y no me siento con esa fuerza para comprometerme y sigo con mi contrato”.

El delantero prolongó el relato que derivó en su salida del Deportivo: “El 3 de enero, les comento la situación por la que estoy pasando, y mi deseo de marcharme. El lunes hablo de nuevo y me demuestran su cariño y confianza y me dejaron un tiempo para ver si la situación mejoraba. Pero dos días después, el club me mandó una carta para que me comprometiera y firmara una cosa, pero es algo que no entiendo porque yo siempre me he comprometido al cien por cien y es mejor que separemos los caminos. Es algo que no entendí y a raíz de eso ya luego no quise porque estaba el partido del Burgos encima, y decidimos entre las dos partes esperar a que el partido pasara”.



“Mi futuro es lo que menos me preocupa”, apuntó el ‘7’, quien dijo no tener aún cerrado su nuevo club y señaló: “Amo al Deportivo, soy del Deportivo y moriré del Deportivo”.



“No sé de dónde sacáis la información de que ya tengo firmado, o que no rescindo por el dinero. Voy a cobrar hasta el 22 de enero. No he pedido mi contrato hasta el 2029”, sentenció el ya exblanquiazul.