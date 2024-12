1x1 del Dépor-Zaragoza

Mario Soriano fue el futbolista más destacado de un Deportivo que sufrió de lo lindo para frenar el volumen ofensivo del Real Zaragoza en el empate cosechado en Riazor (1-1).

Helton. Reflejos (6): El portero brasileño exhibió de nuevo su capacidad para destacar bajo palos. Tiró de reflejos para salvar un zurdazo de Iván Azón y se mostró seguro ante los remates de los aragoneses. Sin embargo, sigue dejando a deber en las salidas por alto. Vio una tarjeta amarilla.

Ximo Navarro. Sobrio (5): El lateral derecho se mostró correcto en el trato de balón y no sufrió ante Adu Ares. No obstante, se despistó en una par de llegadas desde atrás de Iván Calero que acabaron en remates fallidos del carrilero. Sigue tratando de alcanzar su mejor versión desde su reaparición tras lesión.

Pablo Vázquez. Concentrado (5): El central tuvo un partido difícil ante el aguerrido Iván Azón, que le encontró la espalda en alguna ocasión. El de Gandía no estuvo tan contundente como en otras ocasiones en el despeje, pero al menos estuvo atento en la defensa del área. El balón le pasó a su lado en la jugada del gol.

Pablo Martínez. Exigido (4): El central francés sufrió para contrarrestar la movilidad y el poderío físico de Azón. Bajó claramente el nivel respecto a los dos últimos partidos de Liga, donde fue uno de los destacados. Falló de forma clara en la jugada del gol maño al no acertar a despejar pese a hacer el gesto.



Escudero. Superado (3): Partido para olvidar del lateral. La gran mayoría del peligro del Zaragoza llegó por su banda y no fue capaz de frenar las subidas de Luna. Eso sí, no recibió apenas ayuda en defensa de Yeremay. El vallisoletano tampoco estuvo acertado con balón y no fue una solución en salida desde atrás.

Mfulu. Mejoría (6): El pivote sigue mejorando lentamente desde su reaparición después de lesión. Abarcó mucho campo y se mostró atento ante los desajustes del Dépor. Con balón sigue sin complicarse, aunque experimentó cierta mejoría. Recibió una tarjeta amarilla por llegar tarde cuando ya estaba en la reserva.

Villares. Desconocido (4): El centrocampista de Vilalba volvió a la titularidad después de dos partidos como suplente. Se le notó que no está a su mejor nivel físico y además hizo un mal gesto con la rodila en la primera mitad que le hizo jugar renqueante los siguientes minutos. Fue uno de los primeros cambios de Gilsanz.

Lucas. Carrerón. (5): El mediapunta exhibió su velocidad en la jugada del gol del Dépor. Le ganó la carrera y la pugna a Calero y además vio con claridad el desmarque de Yeremay. Pudo marcar por segunda jornada consecutiva de falta directa, pero Femenías le detuvo el lanzamiento. Le tocó trabajar más que otras veces.

Yeremay. Intermitente (5): Levantó al público con su habituales destellos de fantasía, pero fueron más excepción que norma. Estrelló el balón en el poste en la jugada del 1-0. El Dépor tuvo la oportunidad de sentenciar al rival en contras llevadas por el canario, pero las desperdició con imprecisiones y decisiones erróneas.

Barbero. Peleón (5): Otro partido nada agradecido para el delantero, que se pegó figuradamente con los centrales del Zaragoza sin apenas sacar rédito. Su trabajo sin balón sigue siendo innegociable, pero continúa sin imponerse en el área y sin encontrar el timing para hacer daño con desmarques.

EL MEJOR. Mario Soriano. Para un roto y un descosido (7): El madrileño demostró una vez más que puede jugar donde le dé la gana. Partió por primera vez esta temporada desde la banda derecha, aunque solo fue el punto de partida para exhibir su habitual movilidad. Adelantó al Dépor con un gol que originó él con un robo en un córner en contra y que también culminó tirando de fe en la contra llevada por Lucas. Trató siempre de ofrecer una solución a sus compañeros, mostró criterio y sensibilidad con el balón en los pies y además se vació tapando la banda derecha y ayudando a Ximo Navarro en el 1-4-4-2 en fase defensiva. Pudo hacer el 2-0 con un tiro similar al que supuso su gol ante el Eibar, pero Femenías le hizo un paradón.

Suplentes:

Obrador (3): Entró para frenar la sangría por su banda y no pudo. El gol llegó por su zona.

José Ángel (5): Aportó solidez a pesar de su tiempo de baja. Vio pasar a Francho en el gol.

Cristian Herrera (3): Desaparecido desde su entrada. Sin ninguna incidencia en el juego.



Jaime (4): Saltó al campo para reforzar la defensa y Francho le pasó por delante en el gol.

Davo (sin calificar): Apenas tuvo tiempo. Pudo marcar el gol del triunfo en un centro al que no llegó.