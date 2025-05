Manuel Pablo: "No me planteo otra situación que no sea salir a ganar"

Al Fabril solo le vale ganar en Murcia (sábado a las 19.00 horas) y Manuel Pablo es consciente de ello, aunque reconoce que es algo que no le afecta a la hora de preparar el partido, porque él siempre busca la victoria. Confirmó la baja de Manu Ferreiro tras salir lesionado en el duelo de ida y desveló que algún juvenil puede entrar en convocatoria.

Estado del equipo: "Estamos fuertes, analizando un poco las situaciones del partido pasado, pero a estas alturas de la temporada lo importante es no perder más efectivos en el día a día. Estamos concentrados, con ganas de afrontar ese partido".

Bajas: "Perdemos a Manu Ferreiro, que ya lo sabemos del otro día y recuperamos a Bil. Como más o menos las últimas semanas, siempre con algún juvenil rayando la convocatoria".

Partido esperado del UCAM: "Espero un partido competido. Ellos tienen buenos jugadores y en su campo son fuertes, como lo hemos sido nosotros fuera de casa. No creo que sea muy diferente a lo que vimos en Riazor. Quizás pueden ir un poco más arriba, no lo sé, o darle más velocidad al juego. No espero nada muy diferente a lo que pasó aquí porque nosotros vamos a competir igual y ellos, dentro de su juego y de que les valga el resultado, hay muchos minutos por delante. Incluso puede haber prórroga. Lo que tenemos que hacer es estar vivos durante todo el partido".

Solo vale ganar: "De inicio no me influye en nada porque siempre vamos a por el partido. Ellos son muy buen equipo, que maneja bien el balón, que tienen situaciones de velocidad arriba... Ya fue así aquí, nosotros simepre vamos con la misma idea de apretar algo. Aquí en la primera parte nos costó en esas situaciones, pero son cosas que analizamos e intentamos mejorar. A partir de ahí es siempre buscar el ganar. No me planteo otra situación que no sea salir a ganar. Ya con el paso de los minutos se verá. Lo que tenemos que tener claro es que incluso poniéndonos por debajo, nosotros lo que necesitamos es un gol. No nos debe influir todo lo negativo que pueda pasar, sino que tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros".