El Fabril tiene 120 minutos para ganar

El empate cosechado el pasado domingo en Riazor ya es agua pasada. El 0-0 ya ha pasado a la historia y ahora el Fabril pone el ojo en La Condomina, donde deberá ganar si quiere pasar de ronda. Así lo dice la norma.



Sobre el verde del feudo blanquiazul se vio a un UCAM Murcia que se conformaba con las tablas; a un equipo cómodo con un resultado que obliga al filial deportivista a jugárselo todo en tierras murcianas. Allí donde solo dos conjuntos han conseguido vencer en esta temporada.



La normativa de los playoff pone contra las cuerdas a la escuadra de Manuel Pablo. Y es que si no logran estar por encima en el marcador en cuanto el colegiado señale el final del tiempo reglamentario, solo tendrán los treinta minutos correspondientes a la prórroga como extra. No habrá penaltis. Sin necesidad de jugársela desde los once metros, el UCAM Murcia será el que avance a la final del playoff en caso de que el duelo de vuelta acabe en empate.



La clasificación es la que ofrece esa ventaja al cuadro murciano. Finalizar la liga en el tercer puesto del Grupo 4 —mejor posición que el Fabril, cuarto del Grupo 1— beneficia ahora al equipo dirigido por Germán Crespo.

Un local sólido



Para colmo, el filial blanquiazul visitará uno de los feudos más infranqueables del Grupo 4. De hecho, con la liga regular finalizada, no existe un mejor local en ese grupo que el UCAM Murcia.



La escuadra católica apenas perdió dos partidos de los 17 que disputó en La Condomina en la campaña 2024-25. O lo que es lo mismo, hasta el 88% de los resultados que cosechó como local en esta temporada le servirían para apear al Fabril.



Solo dos equipos fueron capaces de sacar los tres puntos del feudo murciano. El primero en conseguirlo fue el Xerez. Todo parecía indicar que la contienda finalizaría con tablas en el electrónico, pero Santisteban puso el 0-1 en el tiempo de descuento. El segundo que osó salir con tres puntos de La Condomina fue La Unión. Y lo hizo de una forma similar al Xerez, con un gol en los instantes finales de partido, concretamente en el minuto 84.



Xerez y La Unión son los dos conjuntos que el Fabril puede tomar como espejo porque, aunque fuese por la mínima, esa victoria serviría al conjunto de Manuel Pablo para pasar a la final del playoff de ascenso a Primera Federación.



No es sencillo perforar la portería del UCAM en su tierra. O al menos así lo demuestran los datos. Solo recibió nueve goles en casa (0,5 de media por partido). Tampoco será una tarea fácil no encajar, pues el equipo de Germán Crespo atesora una media de 1,6 dianas por encuentro bajo el calor de su afición.

Un buen visitante



No todo son malas noticias para el filial blanquiazul. Sobre todo porque tiene en él mismo un buen ejemplo de cómo ganar lejos de A Coruña. En el Grupo 1, solo el Numancia le aguantó el tirón al equipo de Manuel Pablo, que le superaría en una hipotética clasificación de visitantes merced a la diferencia de goles.



A pesar de ello, el Fabril ha sabido ganar fuera de casa en ocho encuentros de los 17 disputados. El porcentaje de los resultados cosechados como visitante en su grupo, que le servirían para avanzar hacia la siguiente ronda es de un 47%. Sin embargo, el filial blanquiazul ya ha demostrado en el final de la liga regular que sabe rendir bajo presión.



Ahora, los jugadores deportivistas están obligados a ganar, con un margen de error muy reducido, concretamente de 120 minutos o incluso menos. Sobre todo teniendo en cuenta que de los 90 que había que jugar en Riazor, se terminaron disputando menos por las continuas pérdidas de tiempo de los jugadores del UCAM.