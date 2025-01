Verticalidad y firmeza para un triunfo vital

Comienza a notarse la mano de Fran Alonso en un equipo que cada vez demuestra una identidad más clara. Ante el Betis se vio al mejor Deportivo de la temporada, sobre todo porque las blanquiazules evidenciaron su capacidad de mantener el control durante los 90 minutos, sin dejar que los tres puntos peligrasen en ningún momento.

1. La presión tras pérdida dio sus frutos



No era sencillo obrar un plan táctico que complicase las cosas al Betis de Joseba Aguirre, sobre todo porque la calidad y personalidad que acumulan en el medio del campo, con jugadoras como Rosa Márquez o Gema Soliveres, es considerable. Sin embargo, Fran Alonso ordenó a sus jugadoras que encimasen a las verdiblancas para así ponerlas en aprietos a la hora de avanzar con el esférico. Dicho y hecho, la presión tras pérdida se convirtió en clave, con Marina Artero tirando la línea de las centrales muy arriba y robando muchos balones en el medio del campo que dificultaron las cosas a las béticas.

2. El acierto de cara a puerta como mejoría



Tuvo que ser en la jornada 16, pero por fin se vio a un Dépor que hizo valer la verticalidad. Comandado el ataque por el tridente ofensivo —Olaya, Millene y Ainhoa—, todo el equipo se movió como si de una única pieza se tratase, incorporando a las laterales para acumular más gente arriba y buscar hacer más daño a las locales. Así fue que las blanquiazules terminaron el partido con 23 remates, 12 de ellos a puerta. No faltó tampoco el acierto, nacido de las botas de Paula y Ainhoa, que hicieron real la máxima “de los errores se aprende” y esta vez decidieron no perdonar, para luego no tener que pagar.

3. Paso adelante con el marcador a favor



Adelantarse en el electrónico para luego amedrentarse y echar al equipo atrás. Ocurrió ante el Real Madrid y también frente al Tenerife. Incluso contra el Levante, el Dépor acabó sufriendo. Sin embargo, en Sevilla, el conjunto de Fran Alonso hizo un ejercicio de valentía y, con el 0-1 en el marcador, dio un paso adelante en busca de seguir ampliando la ventaja. Con personalidad, las jugadoras deportivistas no le perdieron la cara en ningún momento al partido. Demostraron responsabilidad y el control del encuentro estuvo en todo momento de su lado.

4. Segunda portería a cero consecutiva



Fue capaz el Dépor de construir un muro infranqueable para las béticas. Una de las mejores noticias fue la poca participación de Inês, que solo se vio exigida en una acción de Rodao en el descuento, que obligó a la meta lusa a sacar una mano abajo providencial. Encadena así el equipo blanquiazul, tras la victoria por 1-0 ante el Levante, dos duelos manteniendo la portería a cero.