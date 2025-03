Fran Alonso: “Habrá que luchar hasta el final para conseguir el objetivo”

Fran Alonso compareció tras la derrota del Dépor Femenino ante el Eibar, que acabó con una racha de seis jornadas invictas y habló del sentir del vestuario. “Lo que toca es pensar ya en el siguiente duelo pero es una derrota que nos duele mucho y ante nuestra afición. Veníamos de una muy buena dinámica y teníamos mucha confianza en poder hacer un buen partido, pero no fue así. Estamos decepcionadas, no leímos bien el choque, a pesar de que el gol viene de una falta dudosa y de que tuvimos una ocasión clara. Movimos el balón muy lento y con falta de confianza, a pesar de la racha. Sabíamos que tendríamos que luchar hasta el final para conseguir el objetivo, es un pequeño pasito atrás pero desde el lunes en Abegondo nos centraremos en sacar algo positivo del siguiente partido”, expuso.



Al Dépor se le atragantó ese entramado defensivo del Eibar y no el encontrar los huecos para que corriesen sus jugadoras más talentosas. “La clave estaba en encontrar esos espacios en el lado opuesto, girar muy rápido pero a veces los pases los metíamos con demasiada tensión y no leímos bien las situaciones. En general no ha sido un buen partido por nuestra parte”, indicó. También habló de dos momentos clave del duelo, el fallo de Millene y el error de Ines y posterior tanto de Pizarro.



“Son cosas del fútbol. En general el encuentro no nos deja satisfechas porque no hemos ejecutado el plan de partido tan bien como lo hemos hecho durante la semana, cuando entrenamos muy bien. Tenemos una ocasión, a pesar de todo, muy clara. Algunos estábamos celebrándola pero no entró y es una pena. Sabíamos que era un equipo peligroso en las jugadas a balón parado, en el área y toca felicitar al rival que tiene su plan de partido y sacó los tres puntos. Nos toca centrarnos en el siguiente. Esto no nos va a afectar para seguir en este proceso de crecimiento que estamos experimentando para tratar de conseguir el objetivo lo antes posible”, aseguró.



Sobre qué pudo pasar para notar falta de confianza expuso que no estaba seguro de los motivos. “No lo sé, si lo hubiésemos sabido lo habríamos corregido. Quizá el tener esta buena racha, el que se hable de que llevábamos seis partidos invictas a lo mejor nos ha pesado un poco. El tener esa responsabilidad de seguir en esa buena dinámica... Noté al equipo más nervioso”, zanjó.