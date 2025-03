Paula Gutiérrez: "Estoy feliz aquí, tengo el apoyo del club y del staff”

La historia del Deportivo ya no se entiende sin Paula Gutiérrez Caballero (Viladecans, Barcelona, Cataluña, 2001). Y quizás la carrera de la ‘6’ tampoco sin el conjunto blanquiazul. Ahora, cumple su cuarta temporada en el club que ya siente como su casa.

¿Cómo se siente a nivel personal?

Me encuentro mucho mejor que al empezar la temporada. He tenido que hacer una adaptación que requería tiempo, como la mayoría de mis compañeras. Con el paso de las jornadas creo que se me está viendo más consolidada y sobre todo, con la llegada de Fran, entendiendo un poco más su idea porque es distinta a la que veníamos haciendo. Estoy con confianza y con ganas de lo que viene.

Se ve al equipo jugar con menos presión que al principio. ¿A qué se debe?

Todo suma. Al final lo que nos mide el rendimiento son los resultados y la posición en la tabla. El ir sacando buenos puntos y tener buenas sensaciones nos ayuda a trabajar más tranquilamente. Todas queremos pelear esa salvación tan ansiada, es lo que queremos conseguir. Nos ha costado. Estábamos teniendo buenas sensaciones, pero al final no llegaba. Con el tiempo se está dando y creo que es fruto de la tranquilidad y del saber competir más en esta categoría porque hay un salto muy radical de Primera Federación a Primera División.

Se les ve más liberadas.

No lo calificaría como miedo, porque al final sales a jugar y una vez pita la árbitra ya se olvidan todas esas cosas. Sí que llegamos a una categoría nueva, mucha parte del equipo tiene poca experiencia en ella y ese proceso de adaptación es muy importante. No se pueden acelerar las cosas. A medida que pasa el tiempo vamos congeniando mejor, entendiendo la dificultad y el riesgo que tiene esta categoría. Quizás el año pasado sí que podíamos jugar con eso, porque el nivel individualmente nos sobraba. Ahora es diferente en ese aspecto.

Es la cuarta jugadora de la plantilla con más minutos, acumula 1550. ¿Cómo se siente en lo físico?

Estamos en un tramo de temporada importante, donde hay que ser cautos. Gracias a la preparación que hacemos en pretemporada con el equipo de preparación física que tenemos, nos ayudan a recuperar y nos adaptan a cada una en función de la carga de minutos. Yo tengo energía para más, tengo ganas de seguir compitiendo y ojalá que me sigan dando la confianza que he tenido hasta ahora.

La llegada de Fran Alonso ha traído cambios, ¿Cuáles son los mas notables?

Le da mucha importancia a las vigilancias sin balón, a lo mejor antes no prestábamos tanta atención a ello, lo hacíamos de diferente manera. Ha dado un paso adelante en cuanto a la agresividad de cada jugadora individualmente. Personalmente en eso noto un cambio grande en mí como jugadora. Ha cambiado algunos matices más que para la idea de juego que tiene nos acerca a la victoria en cada jornada.

Parece un entrenador al que le gusta motivar mucho a sus jugadoras.

Fran es muy cercano, muy positivo. Desde que llegó nos ha transmitido que lo primero que quiere hacer es ayudar y sumar. Creo que lo está consiguiendo. Desde el trato cercano le abre puertas a las jugadoras a la hora de estar disponible para solicitar algunas cosas. Creo que nos beneficia a todos porque él abre las puertas a que le podamos comentar inquietudes o cosas que no vemos. Y al revés lo mismo. Hay un vínculo del staff hacia las jugadoras que se ha enriquecido mucho. Esto nos ayuda a todos.

La reunión tras la derrota en Tenerife fue un punto de inflexión. ¿Qué trataron en ella?

Se vio un Dépor al que no queremos acercarnos en ningún partido a ese nivel. Fue una reunión para vernos las caras de tú a tú, poner las cosas sobre la mesa y a partir de ahí corregir y ver qué fue lo que nos pasó. Cada vez que encadenamos un mal partido es algo que hacemos y es positivo, nos ayuda a ir al siguiente sabiendo qué hemos hecho mal. Al final es la base para corregir las cosas.



Han logrado mejorar el bagaje ofensivo. ¿Qué les pide Fran?

Hemos desarrollado la transición. Era algo que ya cuidábamos antes y se nos daba bien. Al ver que es un punto fuerte del equipo, hay que potenciarlo. Y más cuando con eso consigues hacerle daño a rivales tanto de la parte alta de la tabla como de abajo. Ese sería uno de los puntos. También el tener la portería entre ceja y ceja, que a veces se nos olvida. Todo este tipo de cosas van sumando y nos hacen tener más oportunidades de gol.

¿Y a Paula Gutiérrez?

Que no pierda lo que se me da bien y que lo intente explotar siempre que pueda. Es verdad que por la categoría y por el equipo que somos va a haber partidos en los que no pueda ser tan vistosa en ese aspecto de juego de tener el balón. Me reuní con él y hablamos de mejorar mi agresividad sin balón, sobre todo, porque es algo que no ha sido nunca mi punto fuerte. En cada temporada lo intento mejorar y he llegado a un punto en el que empecé la temporada sin tenerlo. Creo que este plus me está ayudando a seguir saliendo en cada jornada a jugar.

¿Un triunfo el domingo sería dejar la permanencia sellada?

Nos acercaría mucho. Pero hasta que no sea matemáticamente no queremos pillarnos los dedos porque cosas peores se habrán visto seguro. Nosotras nos centramos en ganar cada jornada y a partir de ahí, cuando nos salvemos, lo celebraremos. Por ahora nuestro trabajo es ir día a día.

Fran Alonso no quiere oír hablar de números. ¿En el vestuario sí?

Te mentiría si te dijese que no miramos la clasificación. Son cosas que nos tienen que alejar del día a día. Tenemos que centrarnos en lo que hacemos todos los días, que es trabajar, esforzarnos y dejarnos todo lo que tenemos dentro cada una.

Están a un partido de igualar la mejor racha de la historia de la sección femenina.

Me acabo de enterar. Estamos tranquilas, vamos a afrontar el partido como si fuese uno más. Obviamente sabemos el bagaje que tiene. Tenemos muchas condiciones para hacer daño al Eibar y poder llevarnos los tres puntos, encima en nuestra casa, con nuestra afición.

Esta campaña ha llegado a los 100 partidos con el Deportivo. ¿Qué le supone alcanzar esa cifra?

Echo la vista hacia atrás y no me hubiese imaginado completar aquí la cuarta temporada, en el Deportivo de La Coruña, que es un club histórico. Nos dan los mejores medios para desarrollarnos como futbolistas y aquí estoy feliz. Me enorgullece porque hay mucho trabajo y mucho esfuerzo después, desde el primer día dije que mi compromiso nunca iba a faltar y creo que lo estoy demostrando. Gracias a los entrenadores que he tenido, a las compañeras, que al final ayudan a conseguir todas estas cosas y son la parte invisible de esos 100 partidos.

Tiene contrato hasta 2026. ¿Cómo se ve de cara a ese año?

Quiero pedir salud y terminar bien este año. Ojalá salvarnos cuanto antes y asegurar el objetivo. De cara a la siguiente, la encararé de la misma forma que hago todos los años. Estoy feliz, me encuentro bien aquí, creo que tengo el apoyo del club y del staff, entonces una vez acabemos esta será momento de mirar la siguiente.

El Deportivo es, junto al Eibar, el único equipo de la Liga F que comparte estadio con el masculino.

Al final estas cosas, los otros clubes tienen que cogerlo como un espejo al que mirarse. Entiendo que la situación es complicada y todavía hay que crecer en muchos otros aspectos que deberíamos de cubrir tanto la Liga como las condiciones de las jugadoras. Que vayan pasando estas cosas y estos escenarios es bueno, es señal de que estamos creciendo. Tenemos que aprovecharlo para enganchar a la gente.

Hay estadios bonitos, pero Riazor no se queda atrás, ¿No?

Yo creo que es el mejor de la categoría con diferencia, se ponga quien se ponga. Esa es mi opinión.

Es su cuarta temporada aquí. ¿Siente A Coruña como hogar?

Sí, estoy empadronada aquí, así que es un paso eh (risas). Desde que llegué me lo han puesto todo muy fácil, se han puesto a nuestra disposición para cualquier cosa que nos falte y al final nuestra casa está lejos pero me siento arropada. Estoy muy contenta.

Firmó en 2024 su segunda renovación con el Dépor. ¿Veremos la tercera?

Primero el club tendrá que hablar conmigo y yo con ellos para ver qué posturas tenemos cada uno y a partir de ahí hablar y ponernos de acuerdo. Siempre digo que cuando se hacen públicas estas renovaciones de tantos años es una señal de que las jugadoras estamos felices y a gusto y el club obviamente nos lo recompensa por el trabajo que hacemos y siguen confiando en nosotras.

Test rápido

La de Viladecans tiene muy claros a sus ídolos de la infancia y a quién ficharía para el Deportivo si tuviese un cheque en blanco en su poder, aunque duda más entre dos de los platos más típicos de Galicia y Cataluña.

¿Playa o montaña?

Playa, sin duda, sol.

¿Tortilla con o sin cebolla?

Aquí se toma más sin, pero voy a decir con.

¿Pulpo o calçots?

En esta me has pillado. Podría decir cualquiera. Voy a tirar para mi tierra y decir calçots, aunque de entrante el pulpo me lo comería también.

¿Un sitio de A Coruña?

Te voy a decir un restaurante. La Taberna Cunqueiro, que el otro día celebré allí mi cumpleaños.

¿Y de Barcelona?

Mi pueblo, Viladecans.

¿Ganar en el último minuto o con goleada?

En el último minuto.

¿Momento más feliz con el Deportivo?

El ascenso, sin duda.

¿A qué jugadora de Liga F te traerías al Dépor?

Ficho a Aitana Bonmatí y a Patri Guijarro.

¿Por qué el 6?

Lo llevo desde hace muchos años. Me gusta por Andrés Iniesta en la selección y por Xavi Hernández en el Barça. Ya se me reconoce con el número 6, no lo cambio.

¿ídolo de la infancia?

Thiago Alcántara o Sergio Busquets.