El Dépor sabe reaccionar a las derrotas

Viene el Deportivo de dos derrotas consecutivas en Liga F, algo que no pasaba desde el año pasado. Por aquel entonces, el equipo blanquiazul encadenó hasta cinco partidos sin puntuar, tres a las órdenes de Irene Ferreras y dos bajo las directrices de Fran Alonso.



De hecho, desde que el técnico madrileño llegó al banquillo deportivista, esta es la segunda vez que el cuadro blanquiazul enlaza dos jornadas de vacío.



Ahora llega la oportunidad de frenar esa racha, aunque el rival no invita a pensar en positivo. El actual dominador del fútbol mundial es el reto más inmediato de la escuadra coruñesa y, aunque la dificultad es tremebunda, Fran Alonso no renuncia a nada: “Es difícil parar al Barça, pero no es el primer equipo grande al que nos enfrentamos y vamos con mucha ilusión. Lo normal es que perdamos, pero vamos a intentar dar nuestra mejor versión y sacar algo del partido”.



Precisamente la reacción tras una derrota es algo que hace confiar al entrenador madrileño: “Si algo hemos demostrado este año es que sabemos reaccionar bien a las derrotas”.

Rebelión tras caer



Lo hizo el Dépor en su segundo partido con Fran Alonso. En el primero, encajaron la mayor goleada en lo que va de temporada ante el Granada (5-0) y, en el siguiente choque de la era Fran, aunque se marcharon de vacío, dejaron muy buenas sensaciones frente al Real Madrid (1-4). Es más, el equipo madrileño tuvo que pisar el acelerador en el tramo final del duelo para remontar el tanto inicial de Pancha Lara.



Esa fue la primera advertencia de un Dépor valiente. El siguiente ya no fue un aviso, fue una realidad. Un fin de semana después de sufrir otra derrota abultada en el feudo del Costa Adeje Tenerife (5-1), la escuadra blanquiazul recibió a un rival directo como el Levante. Bajo el calor de su afición no falló (1-0) e inició una racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota.



La cortó el Eibar en Riazor (0-1) y un fin de semana más tarde, el equipo dirigido por Fran Alonso volvió a demostrar su rebelión tras caer. Y lo hizo nada más y nada menos que en el Alfredo Di Stéfano, ante un Real Madrid (2-2) que días después jugó los cuartos de final de la Champions League.



A pesar de ello, el entrenador deportivista no esconde el favoritismo con el que el Barcelona afronta el duelo de mañana (17.30 horas): “Para conseguir algo, tendríamos que estar en nuestra mejor versión y, además, tener algo de suerte. Se puede dar, pero solo han perdido dos partidos este año. Lo que queremos es competir y dar una buena imagen, sabiendo que el rival es muy favorito”.



En la rueda de prensa previa al choque, Fran también hizo referencia a la confianza del equipo en el tramo final de la competición: “Estamos preparadas para luchar hasta la última jornada. No hay miedo en el vestuario, tenemos el convencimiento de que vamos a lograr la permanencia”.