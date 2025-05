Fran Alonso: "No hay miedo en el vestuario: tenemos la calidad y las herramientas para conseguir el objetivo"

Fran Alonso, entrenador del Dépor ABANCA, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Barça (domingo, 17.30 horas). El preparador madrileño reconoció la dificultad del reto inmediato que tiene enfrente su equipo, ya que se medirá al actual dominador del fútbol mundial, pero no renunció a nada.

A mayores, el técnico aprovechó para seguir mandando mensajes optimistas, pues detecta en su grupo "confianza" para conseguir la permanencia. "Cuando empezamos a trabajar juntas el equipo estaba en descenso, ahora hay tres equipos por debajo", recordó antes de recalcar que ve a un vestuario sin miedo y "con calidad y herramientas para conseguir el objetivo".

Estado físico: "Están todas bien, con mucha ilusión. Sin lesionadas. Lo único la sanción de Lucía, pero el resto del grupo está bien".

Momento del equipo: "Lo llevamos diciendo durante bastante tiempo: estamos preparadas para luchar hasta la última jornada. Ojalá podamos conseguirlo antes, pero estamos preparadas para ir hasta el último partido de Liga y luchar por mantenernos. El equipo ha crecido muchísimo en estas semanas, pero hemos tenido mala fortuna, alguna decisión clave, algún resultado o partido bueno que no merecimos ese marcador… pero el equipo está con confianza. Después de dos derrotas no es lo mismo que venir de victoria, pero si algo hemos demostrado este año es que sabemos reaccionar bien a derrotas. Tenemos mucha confianza en el grupo de que vamos a conseguir el objetivo”.

Angustia: “Cuando empezamos a trabajar juntas el equipo estaba en descenso, ahora hay tres equipos por debajo. El objetivo no está conseguido, hay equipos que ya lo han hecho. El otro día jugamos un buen partido, fuimos un gran equipo 60 minutos y me quedo con la reacción de la afición al final. Las jugadoras estaban emocionadas y no tengo ninguna duda de que tenemos la calidad y las herramientas para darlo todo y conseguir el objetivo. No creo que haya miedo en el vestuario. Todos tenemos el convencimiento de que vamos a lograr la permanencia”.

Barça: "Es muy difícil parar al Barça. Es una de las cosas que nos podemos encontrar a nivel de clubes. Están en buena forma, lo han hecho muy bien en semis ante un equipo que debía ser igualado. Tienen una plantilla espectacular y es difícil pararlo. Pero no es el primer equipo grande al que nos enfrentemos y vamos con mucha ilusión. Lo normal es que perdamos, pero vamos con ilusión para dar nuestra mejor versión y sacar algo del partido. Pero es complicado porque tienen muchos recursos y están en muy buena forma".

Acumulación de partidos del rival: “Puede haber algo más de opciones, no solo porque hayan jugado ayer y tengan pocos días, pero están en otras competiciones, otras finales… para nosotros es una final y para ellas es un partido más. Quizá ayude, pero para conseguir algo tendríamos que estar en nuestra mejor versión y tener algo de suerte. Se puede dar. Han perdido dos partidos este año. Queremos competir, dar buena imagen y seguir compitiendo, sabiendo que el rival es muy favorito”.