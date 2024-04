El Depor Abanca busca hacer aún más grande su campaña

El Depor Abanca llega esta tarde ante el Alba Fundación (Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, 19.30 horas, a través de CMM Play) al final de su andadura en la categoría de plata. Pase lo que pase, al haber logrado el objetivo del ascenso la temporada ya tiene un sabor de éxito absoluto, pero todavía será mayor en caso de terminar en primera posición. Para ello, el equipo de Irene Ferreras deberá mejorar el resultado que coseche el Barcelona B -con el que está empatado a 55 puntos- en su visita a Lezama para medirse al Athletic Club B.



La preparadora blanquiazul cuenta con la habitual ausencia de Ayaka, mientras que ADT tampoco podrá jugar al continuar con molestias. Pese a ello, ambas viajan con el grupo, en una convocatoria de 26 futbolistas en la que la madrileña ha querido premiar a todas las jugadoras que han formado parte de la plantilla en algún momento. Viajan, por tanto, las veinte que tienen ficha del primer equipo y seis del filial: Paula Novo, Carmen, Monteagudo, Elena, Lucía Rivas y Noela. Esta última no ha tenido minutos en ningún partido, pero sí ha participado en la dinámica de entrenamientos.



Está por ver si Irene mantiene en su alineación a las jugadoras más habituales, si opta por dar minutos a todas las menos habituales, o si se decanta por una solución intermedia, algo que parece lo más probable en vista de como ha ido gestionando la plantilla durante todo el curso. Así, jugadoras como Samara, Eva Dios, Carlota y Laurina podrían tener su oportunidad de inicio.



Quien sí apunta a estar en el once es Millene, inmersa en la lucha por el pichichi con la barcelonista Ari Arias. Con 15 goles, se encuentra a tan solo uno de la delantera madrileña. Ambas han anotado el mismo número de tantos de penalti (1) y la brasileña ha disputado un partido menos, por lo que en caso de que ambas jueguen hoy tendrá ventaja si hubiera que dirimir el galardón en base al promedio de goles/partido.



Enfrente, un Alba que no se juega nada -es noveno con 32 puntos- y que en la primera vuelta -empató 0-0 en Abegondo- demostró tener en la joven Laura Sánchez a una portera de máximas garantías.

Rueda de prensa previa

En su comparecencia ante los medios, Irene Ferreras dio su punto de vista de la semana que han vivido y del partido que tienen por delante.



“Tranquilidad por haber cumplido el objetivo principal. Llevamos toda la semana disfrutándolo mucho. Todo el mundo se ha volcado con nosotras y ha reconocido nuestro trabajo”, inició.



“El equipo está muy mentalizado pese a que ha sido una semana atípica de preparación del partido. Sin esa presión el equipo va a jugar bien”, explicó confiada en sus jugadoras.



Con respecto al futuro, recordó que al haber conseguido el objetivo tiene un año de contrato adicional y se mostró satisfecha con la renovación de Cris Martínez: “Muy contenta por poder contar con ella, por ella también y por el deportivismo, porque es una gran noticia. Representa a la perfección lo que es el sentimiento de pertenencia, lo que cada vez cuesta más en el fútbol. Es muy humilde, muy trabajadora, que le está dejando mucho bueno a las nuevas generaciones. Yo me alegro de que los caminos Cris Martínez y Depor vayan de la mano porque todavía tenemos muchas cosas bonitas por vivir. Me alegro especialmente también que haya podido vivir este ascenso, porque aparte de hacer historia lo ha hecho con el reconocimiento que a lo mejor en su día no tuvo con el otro”.