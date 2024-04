Cris Martínez renueva hasta 2026 y cumplirá una década en el Depor Abanca

Con el ascenso a la Liga F ya bajo el brazo, el Depor Abanca de la próxima temporada comienza a tomar forma. El primer anuncio en llegar ha sido la renovación de la capitana Cris Martínez hasta 2026, lo que significa que cumplirá una década vistiendo la camiseta blanquiazul.

La defensa astorgana, que en el mes de junio cumplirá 31 años, lleva en el club desde su creación en 2016 y en el partido frente al Europa de finales de marzo alcanzó los 200 partidos oficiales con el Deportivo.

Durante esta temporada, a la que le falta el partido de mañana ante el Alba Fundación ha disputado un total de 1.318 minutos repartidos en 23 encuentros (15 de ellos como titular). Más allá de la seguridad defensiva, aportó una asistencia frente al DUX Logroño en la tercera jornada.

Esta ha sido su octavo curso en el Depor, con el que acumula 201 partidos, divididos en 186 de Liga (50 en la máxima categoría, 77 en Reto Iberdrola/ Primera Federación Iberdrola y 59 en Segunda Nacional), 6 en Copa de la Reina, 8 en playoff de ascenso a Liga F y 1 en playout de Primera Federación. Su cuenta goleadora se eleva a 4 tantos: 1 en playoff de ascenso a Liga F, 2 en Segunda Nacional y 1 en Primera Federación.

En cuanto a duelos señalados, fue titular en el primer partido oficial de la historia del Depor Abanca, el 4 de setembro de 2016 ante el Oviedo Moderno en Ponte dos Brozos (Arteixo); y también fue titular en dos partido do ascenso a la máxima categoría, el 19 de mayo de 2019 en el campo del CD Femarguín, y el pasado domingo en Riazor frente al Cacereño. Tampoco se perdió el debut en la división de honor, el 8 de septiembre de 2019 ante el Espanyol en Abegondo, y ahora con su renovación abre la puerta a volver a ser de la partida en el duelo que abra la andadura del equipo en la Liga F 2024-2025.

Cris Martínez es la segunda renovación en el primer equipo femenino tras la de la centrocampista Paula Gutiérrez, que el pasado mes de marzo también prolongó su contrato hasta junio de 2026.

Sus palabras

El club difundió a través de sus redes sociales las primeras impresiones de la lateral. "Llegué al Depor en 2016 cuando se estaba formando el equipo. Ahí empezó todo y desde entonces ya no me he ido de A Coruña", inicia. "Para mí era algo increíble, porque venía de un equipo muy humilde de mi ciudad, por lo que fue un momento muy bonito. Era un proyecto nuevo y creo que la apuesta ha sido muy buena. Solo hay que verlo, es un club que es un ejemplo para muchos equipos de Primera División femenina y orgullosa de pertenecer a él", explica Cris.

La astorgana siente un gran amor hacia el club: "Lo digo de todo corazón, para mí el Depor es el equipo de mi vida. Haber jugado 200 partidos es algo increíble, y más con lo que ha significado este año. Me lo llevo para siempre".



"A Coruña es como mi casa, muchas veces pido el carnet de gallega", enfatiza.

¿Cuál es la clave para que haya decidido continuar? "Renuevo hasta 2026 porque cuando descendimos quise quedarme para devolver al club al sitio que se merece y ahora habiendo conseguido lo que hemos conseguido quiero darme la oportunidad de volver a disfrutar en Primera con el club de mi vida".