Ainhoa Marín: "Me hubiese gustado ser un poquito más regular"

La jugadora con más regates en Liga F, Ainhoa Marín, compareció en la sala de prensa de Abegondo para valorar la permanencia en la máxima categoría. Reconoció que todas hubiesen firmado esta situación y reveló que le hubiese gustado ser más regular durante la temporada.

Permanencia conseguida: "Creo que si a todas a principio de temporada nos hacen firmar un papel en el que ponga que a falta de una jornada nos vamos a salvar, creo que todas lo firmamos. Estamos muy contentas, era el objetivo que teníamos desde el principio de temporada y para nosotras es un orgullo haberlo cumplido".

Celebración tras el partido ante el Sevilla: "Para mí fue una sensación de liberación, sobre todo de haber hecho el trabajo que había que hacer, compitiendo. Todas lo celebramos, nos divertimos, ya nos hacía falta poder estar juntas, divirtiéndonos y disfrutando de lo conseguido".

Último partido, Madrid CFF: "Va a ser un rival complicado, creo que ha sido un rival que ha ido de menos a más. Queremos ganar, queremos acabar ya la Liga pudiendo tener una victoria más. Vamos a ir Madrid, sobre todo a competir, que es lo que llevamos haciendo, poniendo la cabeza en querer llevarnos los tres puntos. Poder sobre todo dar una versión del Dépor con balón, a ver qué somos capaces de hacer con esa tranquilidad de habernos salvado y si podemos llevarnos los tres puntos, pues es lo que al final buscamos".

Temporada a nivel personal: "Me hubiese gustado ser un poquito más regular, yo creo que he ido de más a menos igual. También yo creo que al habernos jugado muchas cosas, pues también tiendes a cometer más errores, yo creo, por precipitaciones. Me hubiese gustado ser más regular, creo que es lo que voy a buscar la temporada que viene".

Proyecto grupal del Dépor: "Yo creo que el proyecto va a dar un paso más. Evidentemente queremos seguir estando en Primera División de cara al año que viene, pero creo que va a ir un pasito más adelante. Bueno, también creo que Kevin va a hacer una plantilla competente para lo que va a ser el año que viene. Y ya te digo, dar un pasito más, quedar por encima de lo que hemos hecho en esta temporada, al final es mejorarla. Yo creo que también pudiendo tener una imagen de juego igual, competitiva, pero a la vez también pudiendo llamar a ese público a que vengan cada fin de semana a vernos".

Momento posterior a lograr la salvación: "Sí, al final del partido el club nos tenía algo preparado. Estuvimos comiendo, celebrando, estando juntas, que yo creo que era lo que al final necesitábamos, un espacio donde poder disfrutar. Estuvimos tranquilas, luego muchas fuimos a ver al Fabril y ahora ya nos queda la última semana y tampoco te da mucho tiempo a celebrar mucho".



Enganchar a la gente la temporada que viene como objetivo: "Yo creo que sí, yo creo que al final es algo que podemos dar ese pasito más. También va a ser importante que con Fran empezaremos la temporada, entonces podremos trabajar desde un inicio modelos de juego, cómo sacar lo que tiene cada jugadora y poder trasladarlo a un conjunto que es el equipo. Yo creo que sí, yo creo que eso va a ser uno de los objetivos, porque al final yo también principalmente lo que quiero es que enganchemos a la gente, porque ya te digo, este fin de semana a mí se me pusieron los pelos de punta con tanta gente al salir al campo y a mí me gustaría poder vivir eso cada fin de semana, que no sea solo algo puntual".

Papel de Fran y de Irene en la permanencia: "Tanto Irene como Fran han aportado su granito de arena, creo que han sido importantes. Bueno, creo que todos hemos sido importantes, todas las figuras, incluso las que no se ven y las que no veis, porque es un día a día que hay mucha gente trabajando, mejorándonos. Creo que se empezó con un modelo de juego que Irene nos tenía metido durante los años que estuvo, creo que nos sacó muchos puntos, también yo creo que competíamos. Con Fran continuamos esa línea de Irene, nos aportó cosas nuevas, que también creo que eran necesarias. Sobre todo, darle valor al día a día, a las personas que han estado preparándonos a muchas cuando estábamos lesionadas, el día a día ha sido yo creo que muy bueno, que hay gente muy buena en Abegondo. Se trata de darle continuidad a eso porque las cosas se están haciendo bien".

Momento de frustración: "Yo creo que después de esa racha buena que tuvimos, que empezamos a encadenar muchos puntos, que no concedíamos perder, yo creo que ya después de esa primera derrota que tuvimos, y fuimos encadenando un par de ellas, ahí yo creo que hubo mucha frustración. Creo que queríamos resolver ya esto rápido, y al final esa ansia de querer acabar cuanto antes, te hace equivocarte, errar en muchas cosas, precipitación. Cuando ya nos veíamos que competíamos, que empezábamos a resurgir, sobre todo en partidos contra la gente de arriba, que yo creo que se nos han dado muy bien, fue cuando empezamos a creer en nosotras, en lo que éramos capaces de hacer. Hasta falta de estos dos últimos meses, un mes y medio, yo creo que fue cuando empezamos a ir para arriba y sobre todo a competir porque había un objetivo muy claro".

Jugadora con más regates de la Liga F: "Sí, la primera vez que lo vi, lo primero que pensé fue que yo no me creía que hacía tantos regates, igual es por falta de, a lo mejor, no sabría cómo decirlo, de conciencia. Igual no soy del todo consciente de lo que hago en el campo, pero para mí es gratificante poder destacar de alguna forma. Sí que me gustaría, porque no lo sé, de esos regates, si todos son favorables, espero que sea que sí, y si no, pues bueno, trabajaré para que lo sean. Yo lo que quiero es que de esa virtud que puedo tener, poder ayudar al equipo sobre todo".

Irene Ferreras: "Sí, ya lo he dicho antes, Irene ha sido importante para el club, creo que ha hecho un buen trabajo. Yo estoy contenta por lo que ha aportado al grupo, por la huella que ha dejado en muchas jugadoras, y seguramente ella lo esté viendo, así que también mi enhorabuena a ella, y bueno, espero que esté bien".