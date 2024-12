FUERA DE JUEGO | Habló Pablo: “Llegué a tener una bola de set en un partido contra Almagro”

Habló Pablo (Lugo, 1986) fue una de las promesas gallegas del tenis. Eso era cuando aún se le conocía por Pablo Valín, entrenaba en el CGTD de Pontevedra y coincidía en las competiciones con un tal Rafa Nadal. Pero a los 17 años abandonó el deporte entre distintos sinsabores y el rap se convirtió en su nueva pasión. Lleva 13 años viviendo en A Coruña, donde sigue evolucionando su música con un himno blanquiazul (Forza Dépor) y poniéndole banda sonora al Leyma (Coruña es Naranja).

Hice un montón de deporte de pequeño: fútbol, fútbol sala y tenis. Pero el que más me gustaba era el fútbol sala. Lo que pasa es que mi padre dijo que tirase más por tenis. Jugaba de portero y me gustaba mucho.

Es duro ser padre de portero.

Es que es muy sacrificado. Muy duro a nivel mental y para los padres también. El delantero falla el gol y no pasa nada. Pero el portero falla y te metieron un gol. Y si lo hace bien, no es una celebración. Pero mi padre me llevó para el tenis porque le gustaba más a él.

¿Dónde entrenaba?

Vivía en Sarria y había una pista municipal y jugaba con mi padre. A veces iba a Lugo. Pero sí que a partir de los 12 años empecé a entrenar solo con mi padre. De los 12 hasta los 14. A los 12 fui campeón gallego alevín. Y después me fui al Campeonato de España, que coincidí con Nadal. Y luego con 14 ya me fui para Pontevedra, para el centro de tecnificación.

Jugando al tenis de mesa de pequeño

¿Nadal ya apuntaba?

Era una máquina. Arrasaba. Muy superior. De hecho, la final se la ganó a Marcel Granollers, que llegó a ser también tenista profesional, creo que 6-0 y 6-3. Debió de perder 8 juegos en todo el torneo. Me acuerdo que antes del campeonato estaban diciendo que iba a venir el sobrino de Miguel Ángel Nadal, el futbolista.

Ahí era el ‘sobrino de’. Después fue Miguel Ángel Nadal el que se convirtió en el ‘tío de’.

Cambiaron las tornas. Íbamos todos a verle jugar porque era una pasada. Y luego lo que recuerdo es jugar al fútbol contra él. Los de Nike hacían un torneo para los que participaban en el Campeonato de España, un 3 contra 3. Les ganamos. Y se enfadaba. Era para pasarlo bien pero él se mosqueaba. Después coincidí con él en unos cuantos torneos más y recuerdo que iba siempre con un balón de fútbol.

Todavía quedan muchas, muchas historias increíbles por contar con el Dépor y yo creo que va a ganar la Champions



Con él en su generación, sería imposible ganar.

Llegábamos a Pontevedra y decían, ‘ninguno es campeón de España’. Y yo pensaba, ‘si tú supieras contra quién compito…’ También estaba Nico Almagro, que era un año más. Contra él sí que llegué a jugar y tuve incluso una bola de set. Creo que fue el día que mejor jugué de mi vida, un día de inspiración, porque no era normal que yo le pudiera competir. De hecho él es el que le competía a Nadal.

De ahí el famoso “tendrá 65 años y seguirá ganando” de Almagro en un partido contra Nadal en Roland Garros. Le tenía frito desde pequeño.

Estaba muy loco Almagro, pero me parecía un buen chico. Me acuerdo que ese año que jugué yo contra él, Almagro le había ganado un partido por 7-6, 6-7 y 7-6 a Nadal. Hasta me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Almagro cuando tenía 14 años en una revista especializada de tenis y le preguntan cuál era su tenista favorito y ya dijo que Rafa Nadal.

Jugando al tenis



En sus canciones habla de su mala experiencia deportiva, pero no todo sería malo.

No, no. Me dio muchas cosas buenas. Aún fui a cenar estos días con algunos amigos del tenis que los tengo desde pequeño. Me ha servido incluso para cómo afrontar los nervios antes de salir a un escenario, que se parece mucho a la sensación de antes de un partido. Creo que los gestiono mejor gracias al deporte. Hay cosas que las veo muy ligadas, como que hay que dedicarle horas y tienes que ser disciplinado porque la inspiración está muy bien, pero sin trabajo creo que no sirve de nada.

En el deporte tampoco sirve solo el talento.

Había jugadores de mi generación que decías ‘este va a salir’. Y no. Y salieron Marcel Granollers y Pablo Andújar, que nunca me lo hubiese imaginado... O sea, me parecía que había otros que eran más talentosos, pero él fue muy trabajador y se lo curró. Parece un cliché, pero es que es cierto. Lo ideal es una mezcla de las dos cosas.

¿Sigue haciendo deporte?

Ahora muy poquito. Mantengo la escuela de pádel, Padelprix que está pasando Marineda y M9 en Alvedro. Pero yo ya no compito. Estuve unos años en el World Padel, lo dejé y ahora sí que la música me demanda muchas horas. Sigo haciendo deporte como mantenimiento porque me viene bien para mi profesión, para aguantar conciertos de más de una hora.

Jugando al baloncesto

¿Y como espectador?

Últimamente estoy viendo bastante baloncesto. Hace muchos años seguía la NBA. Mi jugador favorito era Shaquille O’Neal cuando estaba en Orlando Magic, aún guardo una camiseta que me regalaron por la comunión y todavía me sirve. Ahora veo el Leyma. El fútbol me gusta. Ahora no lo sigo tanto, me encantaba el de los años noventa. Ahí sí que era friki y Bebeto claramente era mi favorito. Me gusta ponerme en YouTube resúmenes y eran impresionantes los goles, porque casi todos eran jugadas elaboradas y él hacía de todo: regateaba, tiraba faltas, metía de cabeza... Espectacular.

¿Dónde estaba cuando el Dépor ganó la Liga?

Estaba en mi pueblo, en Sarria. Lo tuve que ver por la tele. Pero me acuerdo perfectamente. Es como que se cerró el círculo. Nos la debían por la de Djukic. La gente decía que el Dépor nunca volvería a tener una oportunidad así y la tuvo. Y eso mismo va a pasar con la Champions. Un año el Dépor ganará la Champions porque con la afición que hay, en el momento que, sin meterles prisa, suban, yo creo que todavía quedan muchas, muchas historias increíbles por contar con el Dépor.