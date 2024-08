“¡Vergüenza¡ ¡Atraco! ¡Le han robado el oro!”

Enfado monumental en París. Y cabreo hercúleo en A Coruña. Amigos y entrenadores de Enmanuel Reyes se reunieron en el gimnasio Fight Factory, propiedad de los hermanos Planas, para seguir en una pantalla gigante el combate de semifinales olímpicas entre el púgil coruñés y el azarí Loren Alfonso. La alegría duró lo que tardaron en salir las valoraciones de los jueces del primer asalto. La indignación fue en aumento hasta acabar en impotencia confirmada la derrota, que no obstante otorgaba el bronce al boxeador de orígen cubano. “No hubo color. Creo que es el combate peor puntuado de los Juegos”, se lamentó Chano Planos, que nada más terminar la pelea cogió el teléfono para atender la llamada del padre de Enmanuel, con el que compartió opinión. “¡Vergüenza! ¡Atraco!”, fueron otras de las expresiones más escuchadas: “¡Es que no le han robado la final, es que le han robado el oro!”

De los nervios del principio, porque se retrasaba la hora de inicio del combate y la televisión tardaba en pinchar las imágenes en directo se pasó a los ánimos cuando el Profeta comenzó a dar los primeros palos. “Con el pie por delante”, le aconsejaban, como si sus palabras pudieran llegar por las ondas televisivas hasta el Arena Paris Nord. “Ese golpe hizo daño”, valoraban. “El asalto es de él de calle”, apuntaban. Pero no. 3-2 para el rival. Por eso la euforia se fue poco a poco dessinflando. “Sigue insistiendo”, le pedían en el segundo mientras celebraban los golpes que conectaban con la cara del azarí y se quejaban por su actitud. Y tampoco pudo ser. 4-1. Aun así se negaban a aceptar la derrota y se agarraban a un clavo ardiendo: “¡Tírale!” Para terminar con la indignación total.

“Estoy enfadado porque el boxeo hoy en día se ve muy apático. El hombre que está haciendo buenas iniciativas, trabajando en todos los planos, haciendo mejor acción del golpe, haciendo mejor combate… no lo valoran. Y sí al que está agarrando y haciendo acciones indebidas”, reprochó Yusniel Toledo, entrenador cubano del gimnasio. “Hay mala valoración de los jueces y los árbitros. Porque los jueces tiene que ver quién está llevando la iniciativa y quién está aportando más al combate. Y el árbitro tiene que parar al que está agarrando y aplicar las amonestaciones. Lo vio todo el mundo. Loren Berto no hizo nada por la victoria. Así no se puede”, sentenció.

Momento del combate

“Él ha ido a por la pelea, aguantado muy bien, llevado la iniciativa, dominado el centro del ring, golpeado mucho más claro… y el otro ¡es que no ha tirado golpes! ¿Cómo va a ganar unos Juegos sin tirar golpes? Es que aún encima provocaba la amonestación agarrándose y ni siquiera le han avisado”, corroboró Chano Planas, muy crítico con el Comité Olímpico Internacional: “Es súper injusto, no hay por dónde cogerlo. El COI ha intentado luchar contra esto pero al final es un culpable más. El COI apartó a AIBA por la corrupción de los jueces… ¡y ahora lleva a los mismos jueces a los Juegos! Tenemos el marroquí, que durante estos dos últimos años no le ha dado un round a los españoles. Eso se tiene que investigar. El COI que no es capaz de encontrar una solución. Se la han puesto encima de la mesa, porque hicimos un proyecto a través de la WBC para erradicar esos problemas. Y se ve que no quieren”.

Los Ángeles 2028

Planas lamentó también que el trabajo de ocho años de Enmanuel Reyes se haya ido al garete por cosas como estas. Peor no renuncia a Los Ángeles 2028. “¿Por qué no? Vamos a hacer otro ciclo olímpico. Ahora el reglamento permite ser profesional y amateur. En estos cuatro años nos dedicaremos un poco más al profesional y dejaremos el amateur para torneos clasificatorios. Hay que jugársela”.