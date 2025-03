Teresa Perales: "Mi proyecto más importante son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles"

La nadadora Teresa Perales, ganadora de 28 medallas en Juegos Paralímpicos, la última un bronce en París 2024, afirmó que siempre tiene muchos proyectos, pero que "el más importante son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles", en 2028.



"Me encanta lanzarme a la piscina siempre, los retos que me ofrecen o que me pongo y tengo siempre muchos proyectos, pero en lo deportivo lo más importante son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ya que ocho Juegos sería maravilloso y 29 medallas sería inolvidable", declaró, durante la presentación de los nominados a los premios Laureus 2025 que se entregarán el próximo 21 de abril.



Perales, que está nominada como Deportista con Discapacidad del Año, aseguró que le "hace una ilusión que nadie se puede imaginar" participar en los que serían sus octavos Juegos. "Antes, estaba pensando que este año se van a cumplir 25 años de mi primera medalla en unos Juegos y sigo compitiendo" añadió.



Sobre la medalla conquistada en París, tras perder un año antes la movilidad en el brazo izquierdo y terminar en tercera posición -con récord de España incluido- los 50 m espalda S2, destacó: "Todavía me cuesta hablar sobre ello. Todavía me cuesta hablar de ello y no emocionarme, porque es muy bonito y, sobre todo, si conoces la historia que hay detrás de la medalla".



"Llegar en esas condiciones a unos séptimos juegos en una situación tan diferente de los anteriores fue complejo. Tuve que hacer mucha preparación mental para afrontarlo, pero fue tan bonito de conseguir que el bronce me supo al récord del mundo multiplicado por mil y nunca había llorado tanto con una medalla y fue inolvidable", concluyó.