Leclerc gana por delante de Sainz y aprovecha en Austin la lucha entre Verstappen y Norris

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se alzó este domingo con la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, por delante de su compañero, el español Carlos Sainz, al aprovecharse de la lucha entre Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), que terminó con una penalización de cinco segundos al británico que dio al neerlandés una tercera plaza que prácticamente remata el Mundial.



Sainz firmó un gran segundo puesto pese a verse afectado por la pugna de la primera vuelta entre Norris y Verstappen, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) remontó hasta la séptima posición, el argentino Franco Colapinto (Williams) pasó de la décimo quinta a la décima plaza, sumando un punto, y el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó decimotercero.



La pugna entre Norris, que salía en la 'pole' y Verstappen, segundo, marcó la carrera desde el primer segundo. El neerlandés echó de la pista al inglés en la primera curva al obligarle a salirse de la pista, un movimiento que afectó a Sainz, tercero justo por detrás del piloto de McLaren, y que benefició a un Leclerc que trazó por el interior la curva y adelantó tres posiciones de un plumazo, mientras el británico bajaba hasta la cuarta y el neerlandés mantenía la segunda plaza.



No obstante, el ritmo de Norris en la segunda mitad de la carrera le permitió no sólo llegar a Verstappen, sino también pasarle al final de la larga recta trasera en la vuelta 52, aunque lo hizo por fuera de la pista, al verse obligado a salir para no tocarse de nuevo con 'Mad Max', lo mismo que le había ocurrido en la primera vuelta.



Ese adelantamiento por fuera le valió una penalización de cinco segundos que propició que Norris terminara cuarto y el neerlandés tercero, lo que deja a éste con 57 puntos de ventaja sobre aquél al acabar el fin de semana y deja prácticamente liquidado el Mundial de pilotos.



Verstappen arrincona a Norris en la salida

Aunque la 'pole position' fue para Norris, que salió bien en los primeros metros, el triple campeón mundial, segundo, se metió en la trazada del inglés en la primera curva, en la que el neerlandés apenas frenó y dibujó una trazada desde el interior hasta el exterior que arrinconó en el exterior de la curva al de McLaren.

Ambos se salieron de la trazada por el exterior, lo que hizo que Sainz, que había trazado el primer giro también por el exterior, se los encontrara de frente y tuviera que frenar, mientras que Leclerc, que salía cuarto y trazó bien la curva por el interior, descubrió que, sin apenas esfuerzo, podía adelantar a los tres primeros y centrarse en tirar desde el liderato.



Un coche de seguridad causado por Lewis Hamilton (Mercedes), que perdió el control del monoplaza en la curva 19, lo tranquilizó todo, pero retirado el vehículo del inglés, Sainz volvió a intentar acechar a Verstappen, pero nada pudo hacer ante el triple campeón del mundo, y las posiciones nada cambiaban, con Leclerc mandando y. por detrás. Verstappen, Sainz y Norris.



La carrera parecía estar por detrás. Sin alternativas por parte de los McLaren, ni Norris, cuarto, ni Piastri, sexto, el británico George Russell (Mercedes), que salía desde el 'pit lane', era el gran protagonista de la parte trasera.



Pasó a once pilotos en apenas diecinueve vueltas, las mismas que necesitó Checo Pérez para completar una remontada que inició desde la novena posición y que le llevó a una séptima plaza, un objetivo imposible para un Fernando Alonso que se perdía entre la zona media de la tabla tras una salida en la que se topó con Sainz, Norris y Verstappen, y eso le complicó, todavía más, una carrera que ya sabía de antemano que sería complicada.



Norris llega y le adelanta en un final agónico

Sainz fue el primero de los de arriba en pasar por 'boxes' intentando lanzar un 'undercut' a Verstappen, que sin embargo estaba preocupado de la diferencia con Norris y no tanto por el madrileño. Verstappen, que no paró para defenderse de Sainz, se dejó 'adelantar' en 'boxes', mientras defendía los más de tres segundos de ventaja sobre Norris.



Pero se encontró con un fallo en el plan: la degradación de sus neumáticos era muy superior a la de Norris, lo que le obligó a parar cinco vueltas antes que éste, que se detuvo a falta de 24 vueltas para el final, por lo que tenía las gomas prácticamente nuevas, lo que presagiaba un final de carrera muy ajustado.



Las vueltas pasaban y, mientras Leclerc se paseaba a cinco segundos de Sainz, Norris se acercaba a Verstappen hasta llegar al DRS. Neumáticos nuevos, más ritmo, el adelantamiento parecía tarea fácil, pero nada más lejos de la realidad.



Los dos primeros del Mundial protagonizaron unas vibrantes quince últimas vueltas en las que Verstappen se defendió a la perfección hasta que llegó la vuelta 52, cuando Norris llegó algo antes al vértice de la curva de la larga recta de Austin, pero el neerlandés, sin apenas frenar, le obligó a irse por el exterior.



Norris salió antes que el triple campeón del mundo, pero los comisarios entraron rápidamente en la acción. Era lo mismo que había ocurrido en la primera curva de la primera vuelta del circuito, pero ahora el británico sí había pasado a Verstappen y no había perdido posiciones, como sí ocurrió en la primera vuelta.

Pero Norris fue penalizado con cinco segundos, los mismos que evitaron que Norris pudiera recortar tres unidades en el Mundial de pilotos y lo que permite a Verstappen sumar esos tres puntos de diferencia -entre el tercero y el cuarto- a los dos que ya le sacó en la carrera al esprint de este sábado.