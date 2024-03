Hütter le 'birla' la Copa del Mundo de descenso a Lara Gut en la última carrera del curso

La austriaca Cornelia Hütter le 'birló' a la suiza Lara Gut-Behrami, la gran triunfadora de la temporada, la Copa del Mundo de descenso de esquí alpino al ganar este sábado la última prueba de esta disciplina, disputada en la estación de Saalbach (Austria).

Hütter, de 31 años, logró su sexta victoria en la Copa del Mundo, la segunda de la temporada, al cubrir los 2.880 metros de la pista 'Ulli Meier' -con salida a 1.830 metros de altitud y un desnivel de 760- en un minuto, 45 segundos y ocho centésimas, 17 menos que la eslovena Ilka Stuhec y con 49 de ventaja sobre la italiana Nicol Delago, que concluyeron en segunda y tercera posición en la estación que la próxima temporada albergará los Mundiales del deporte rey invernal.

Gut, de 32, a la que entrena el español José Luis Alejo, se había asegurado el pasado sábado -por segunda vez después de 2016- la general de la Copa del Mundo de esquí alpino y la Bola de Cristal de gigante; y el viernes había festejado también su victoria en el supergigante.

Sin embargo, esta vez, a pesar de que afrontaba la prueba desde el liderato de la disciplina (con 72 puntos de ventaja), la suiza concluyó decimoséptima, a 1.89; no puntuó -en las finales sólo lo hacen las mejores quince- y cedió el éxito final en la disciplina reina a Hütter, bronce en supergigante el año pasado en los Mundiales de Meribel (Francia); que encabezó la clasificación final en esa modalidad con 397 puntos: 28 más que ella.

La noruega Ragnhild Mowinckel, doble plata olímpica -de descenso y gigante- en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur) y con cuatro victorias en la competición de la regularidad, concluyó vigésima su última carrera en activo, a tres segundos y 32 centésimas de Hütter; en una prueba en la que otra austriaca, Victoria Olivier, invitada en su condición de campeona del mundo junior, se salió de recorrido.

"Es casi irreal. Hace dos días soñaba con que me salieran las cosas al final en la Copa de supergigante (del viernes), en la que tenía posibilidades. Es increíble. Confiaba más en optar a la Bola de Cristal en el supergigante", comentó Hütter tras ganar la Copa del Mundo de descenso.

"Me daba la impresión de que estaba esquiando despacio, pero luego, tras cruzar la meta, me di cuenta de la reacción entusiasta del público y vi que se encendía el número uno del mejor tiempo", explico la esquiadora de Graz al canal de televisión ORF este sábado en Saalbach.

"Pasé muchos nervios, después, porque si se hubiese metido gente por delante de mí en la clasificación (la austriaca tomó la salida con el dorsal 12) podía no haberlo conseguido", opinó Hütter, que fue felicitada con deportividad por Gut, la gran triunfadora de una temporada en la que, en principio, la estadounidense Mikaela Shiffrin estaba llamada a igualar el récord de seis victorias finales en el torneo de la constancia de la austriaca Annemarie Moser-Pröll, la gran campeona de los años 70.

Shiffrin, la mejor esquiadora de la historia, que acaba de cumplir 29 años, se lesionó a finales de enero en el descenso de Cortina d'Ampezzo (Italia) y no regresó hasta hace dos semanas; sin poder reducir la ventaja que le sacaba Gut en la clasificación general, en la que también la rebasó Federica Brignone, la única italiana que ha ganado la Copa del Mundo (la temporada 2019-20).

Gut sumó este curso un total de 1.716 puntos, 135 más que Brignone y con 307 de ventaja sobre la gran estrella del esquí alpino femenino; que se conformó con despedir su temporada con dos victorias los dos fines de semana pasados, en los eslalon de Are (Suecia) y de Saalbach -donde estuvo presente éste, a pesar de no competir-, con lo que amplió a 97 su récord absoluto de triunfos en la Copa del Mundo y a 60 el de éxitos en una misma disciplina.

"Hoy no estuve en disposición de esquiar igual de rápido que las demás y 'Conny' se merece esta Copa", comentó Gut tras el triunfo de Hütter. "Intento dar siempre lo mejor de mí misma, pero hoy no bastó", explicó la campeona suiza, que hace años compartió entrenamientos con la andaluza María José Rienda -la española con más victorias en la Copa del Mundo (6)-, que había recordado a Efe hace tres semanas en Sierra Nevada (Granada) que la flamante ganadora de la competición, de joven ya "se fijaba en todo, tenía cualidades y tenía claro cuál sería su camino".

"Nunca me hubiera imaginado que iba a ganar tres Bolas de Cristal. Así que no se acaba el mundo por no haber ganado una cuarta", comentó Lara Gut este sábado en Saalbach.