Domingo Astray y José Luis Suárez: “Jamás hemos puesto tope al número de los participantes”

Los años pasan y el Trofeo Calasanz de futbito mantiene su interés edición a edición. En 2025 este veterano campeonato de categorías base alcanza su edición número 43, la que honra por sexta vez a Ramón Fonte Gundín ‘Moncho’, fallecido en 2018 y figura clave en el nacimiento, desarrollo y consolidación de esta competición.



DXT Campeón estuvo con los miembros del comité organizador, Domingo Astray y José Luis Suárez, para conocer un poco más lo que rodea a esta iniciativa de A Coruña en una charla que evoca una historia maravillosa. Ellos, junto a Ramón Fonte y los Padres Escolapios, decidieron en la temporada 1980-81 organizar la primera edición del torneo.



Pero por el camino ha habido más gente esencial como “Alejandro Carballo, Antonio Borrás, Isaac Expósito, Miguel Expósito y Manolo Corredoira. Sin su esfuerzo y dedicación el trofeo no gozaría del estatus que tiene en la actualidad”, explica Astray antes de adentrarse en la conversación.

Domingo Astray, delante de parte de la vitrina del Club Deportivo Calasanz / Javier Alborés

José Luis Suárez: En aquellos años, los padres de los niños que jugaban en nuestros equipos de fútbol sala nos comentaron si había la posibilidad de organizar un trofeo similar al del Colegio Liceo La Paz, ya que el Calasanz llevaba cinco años participando en dicho torneo. Vimos positiva la sugerencia y decidimos hacerla realidad.

Domingo Astray: Organizar nuestro propio trofeo no provocó problemas con el Liceo. Para nada. Y muestra de lo que digo es que los miembros de los comités organizadores de ambos trofeos hemos estado siempre en contacto desde el primer día para evitar coincidencias al confeccionar los calendarios de los torneos. Nos hemos ayudado en todo lo que precisábamos. No obstante, la rivalidad deportiva siempre ha existido, como con otros colegios.

J. L. S. : Siempre nos preguntan si consideramos hacer un torneo polideportivo. En la década en la que creamos el trofeo (principios de los años ochenta del pasado siglo), el colegio con el Club Deportivo Calasanz, federado en 1983 pero formado en 1970, contaba con actividad en fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. El fútbol sala estaba poco desarrollado al organizarse escasos torneos. El resto de deportes tenían bastantes y por eso decidimos hacerlo solo con el fútbol sala.

D. A. : Los actuales miembros del comité organizador lo hemos hablado bastante durante estos años, ya que el tema de la disponibilidad de las pistas existentes en el colegio nos condiciona mucho. No obstante, y sin poder precisar ninguna fecha en concreto, estamos sopesando dar un paso adelante en el futuro y crear un Trofeo Calasanz de baloncesto.

J. L. S. : Siempre quisimos hacer un torneo abierto a todos los colegios y eso se debe a la intención de los Padres Escolapios de redundar en toda la sociedad los valores que tiene la práctica deportiva para la educación de los más jóvenes. Por este motivo desde la primera edición, además del Calasanz, han tomado parte otros centros educativos de todo nuestro entorno.

D. A. : Recuerdo la primera edición. Así, de memoria, estaban Calasanz, Liceo La Paz, Obradoiro, Salesianos, Cid, Santa María del Mar, Montegrande, San Francisco Javier, Eusebio da Guarda, Concepción Arenal, Montel Touzet, que en la actualidad se llama Cidade Vella. Y las categorías eran Infantil, Alevín y Benjamín. Hoy ya hemos crecido mucho. Tenemos programados partidos en categoría como Iniciación 1º, Iniciación 2º, Prebenjamín, Benjamín, Prealevín, Alevín, Infantil Femenino y Alevín Femenino, lo que supone cerca de 700 jugadores y jugadoras. Contamos con equipos de A Coruña y su comarca, y queremos destacar además que uno de ellos es de Carballo.

El comité organizador del primer Trofeo Calasanz de futbito

Actualmente, ¿cuántas personas componen el comité organizador del trofeo?

D. A. : José Luis Suárez, Isaac Expósito, José Luis Sánchez y Domingo Astray, que son personas clave para el desarrollo del trofeo y de las iniciativas que emprende el Club Deportivo Calasanz durante la temporada en curso. Cada año ponemos la maquinaria en marcha durante el mes de noviembre. Enviamos correos electrónicos a los colegios existentes en A Coruña y su comarca para informarles de que la inscripción está abierta. Lo hacemos con la intención de conocer antes de las Navidades los equipos que van a participar en cada categoría y de este modo poner en marcha el trofeo en enero con la celebración de los primeros enfrentamientos.

J. L. S. : Jamás hemos puesto un tope con el número de participantes y eso que a veces el número de inscritos era elevado. Por este motivo, en la edición de la temporada 2012-13 empezamos a programar partidos durante la semana en diferentes días para que todos los inscritos pudiesen participar. Ahora que hablamos de esto, me viene a la memoria que hace tiempo nos pidieron algunos padres que jugasen los más pequeños. Me refiero a niños con cinco años de edad. Por ello, el comité organizador del trofeo decidió crear la categoría Biberón, que no es competitiva, y que actualmente es una de las de mayor éxito.



D. A. : Y hemos vivido la irrupción de las chicas en el torneo, que es una noticia magnífica. El fútbol femenino ha aumentado en los últimos tiempos. Desde hace quince años los equipos son mixtos. Asimismo, la gran participación de jugadoras hizo que decidiésemos crear hace cinco ediciones la categoría Infantil Femenina y en la de este año la de Alevín Femenina es una de las novedades. En estos momentos, una de nuestras prioridades pasa, sin duda, por promocionar el fútbol femenino.

J. L. S. : Además le hemos dado vuelo al desfile de la jornada de clausura con todos los participantes. Para los miembros del comité, la entrega de los trofeos se trata de algo similar a la clausura de los Juegos Olímpicos. Es precioso ver a todos los colegios y los jugadores participantes juntos sobre la cancha de juego. A Ramón Fonte Gundín ‘Moncho’ se le ocurrió que los niños saliesen con la bandera de su colegio en esta ceremonia y él se encargó de confeccionarlas. Ocurre que el número tan elevado de participantes ha provocado que este acto tuviese que dividirse en dos para poder hacerse como se merece. Pero estamos muy orgullosos de ello.

D. A. : Y también de los grandes jugadores que han pasado por aquí: entre ellos están Nico González, Nano, Bodelón, Iago Iglesias, David Sánchez, Franck Songo’o… Para nosotros ha sido y es una satisfacción que hayan disputado sus primeros partidos como futbolistas en nuestro trofeo.

J. L. S. : Y siempre se ha jugado en el pabellón del colegio.

D. A. : Aunque hemos podido hacerlo fuera... pero nunca quisimos salir del Colegio Calasanz porque considerábamos que si lo hacíamos desarraigábamos la competición. A veces se ha provocado que un elevado número de gente haya tenido que quedarse fuera del pabellón al no haber más espacio en las gradas del recinto para asistir a todos los encuentros programados. Pero queremos estar en el Calasanz.

J. L. S. : Siempre ronda la idea de hacer algo a nivel autonómico. Hace unos años se programó algo similar con otros colegios de Monforte, Pontevedra y Vigo. Sin embargo, en la actualidad ya no se organiza y nos centramos en la competición que se disputa en A Coruña.

D. A. : Está también la opción de conformar equipos federados de fútbol sala. Pero nosotros ya tenemos el Trofeo Calasanz y no vemos la necesidad de contar con equipos de fútbol sala. Además, la gran mayoría de nuestros jugadores, tras su paso por el fútbol sala dejan esta especialidad y se centran en el fútbol once. A veces algún padre nos ha dicho de hacer un equipo de fútbol sala con algunos jugadores, pero no lográbamos el número mínimo para formarlo. A ello se une que estos niños, si siguen compitiendo al fútbol sala, se van a clubes ya formados.

¿Qué papel ha jugado el Colegio Calasanz en este tiempo?

D. A. : Las personas responsables del colegio siempre han considerado el deporte como algo fundamental en la educación de sus alumnos y desde el primer día se han involucrado con el Club Deportivo Calasanz en las iniciativas que organizamos. Podemos decir con enorme satisfacción que el Colegio Calasanz es nuestra segunda casa. Nos ha permitido ir de la mano y no queda otra que destacar el apoyo incondicional brindado. Por eso nos gustaría agradecer el aliento constante del Padre Javier Agudo García, Alberte Velo Miranda (director del colegio) y David García Anta (director de Primaria).