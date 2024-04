¿Cuánto sabes sobre la historia de los Juegos Olímpicos?

Los Juegos de la XXXIII Olimpiada se inaugurarán en París el 26 de julio de 2024. Para entretener la espera, EFE plantea un cuestionario semanal de preguntas y respuestas con el objetivo de conocer la historia olímpica y a sus grandes protagonistas.



1. La prueba de maratón se disputó ya en los Juegos de Atenas 1896, pero la distancia de 42,195 km, que luego se admitió como oficial, se corrió por primera vez en los Juegos de...

(a) París 1900

(b) Londres 1908

(c) Estocolmo 1912



2. ¿Cuáles fueron los primeros Juegos transmitidos en directo por televisión?

(a) Melbourne 1956

(b) Roma 1960

(c) Tokio 1964



3. Este martes cumple años la tenista Conchita Martínez, primera española que ganó Wimbledon. ¿Cuántas medallas olímpicas tiene?

(a) Una

(b) Dos

(c) Tres



4. Rusia llevaba cinco medallas consecutivas de oro en conjuntos de gimnasia rítmica cuando en Tokio 2020 puso fin a esa racha el equipo de...

(a) Bulgaria

(b) España

(c) Italia



5. ¿Cuántos espectadores se esperan en París para presenciar la ceremonia inaugural, a lo largo del río Sena?

(a) 200.000

(b) 600.000

(c) 800.000





RESPUESTAS

1. (b) Desde los Juegos de Atenas 1896 el maratón se había corrido sobre una distancia aleatoria, en tornoe a los 40 km. Pero en los Juegos de Londres 1908 la familia real quería ver la salida del maratón desde la ventana del Castillo de Windsor. La distancia hasta la meta en el estadio White City era de 42,195 km y así quedó admitida por la IAAF en 1921.



2. (b) Los Juegos de Roma 1960 fueron los primeros que se transmitieron por televisión en directo.



3. (c) Conchita Martínez compitió en cuatro ediciones consecutivas de los Juegos, entre 1992 y 2004, y ganó tres medallas en dobles, plata en 1992 y 2004 y bronce en 1996.



4. (a) Bulgaria ganó el oro en conjuntos en Tokio 2020, por delante de Rusia y de Italia.



5. (b) La ceremonia inaugural atraerá a unos 600.000 espectadores, según los cálculos del Ministerio del Interior francés.