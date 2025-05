El cáncer frena la carrera de la atleta española descalificada en los Juegos Paralímpicos de París

"Estoy viviendo otro tipo de carrera en un momento complicado de salud de mi vida. A veces hablamos de enfermedades, hablamos de cáncer y suena como un tabú. Pero es muy habitual. Toca apartarse un poco, cuidarse, mirar hacia dentro y continuar". Habla la atleta paralímpica Elena Congost (Vic, Barcelona, 37 años), que en el programa Esport Club de la la televisión catalana Esport 3 desveló que dejará la competición para tratar la enfermedad.

"Por mucho que nos cuidemos la alimentación, la nutrición o el descanso al máximo, no somos personas que no nos puedan pasar estas cosas. Lo que sí podemos decidir es cómo afrontar estas situaciones. Y yo lo haré con fuerza, ánimo y el apoyo incondicional de las personas que me rodean", añadió Congost, atleta con discapacidad visual que suma una medalla de oro paralímpica en el maratón de Río de Janeiro 2016 y otra de plata en 1.500 metros en Londres 2012, pero que se hizo viral por un gesto en París 2024 que le costó la descalificación.

La maratoniana española, madre de cuatro hijos, perdió el bronce cuando se encontraba solo a unos metros de la línea de meta. Soltó un momento la cuerda de su guía, Mia Carol, que había perdido el equilibrio por culpa de los calambres. Le agarró para evitar que se cayese y cuando se repuso terminaron juntos, en tercera posición, y con más de tres minutos de ventaja sobre la cuarta clasificada, la japonesa Misato Michishita.

Los jueces descalificaron a Congost por ese preciso gesto de humanidad con su guía, que no está permitido por la normativa, aunque fuese para auxiliarlo en un momento crítico. La catalana demandó al Comité Pralímpico ante el Tribual de Primera Instancia de París, pidiendo la devolución de la medalla de bronce, además de la "reparación de los daños sufridos", pero su reclamación cayó en saco roto.

La imagen de Elena y Mia dio la vuelta al mundo. "Me hicieron un favor quitándome la medalla. Gracias a esta acción he conocido a mucha gente que no sabía ni que existía", publicó en un artículo para El País. "Me queda la espinita de poder demostrar todo lo que llevaba dentro y ahora tengo la oportunidad otra vez, aunque sea dentro de tres años y medio", declaró este mismo año en abril.

Congost, que se preparaba para disputar la Carrera Generali por la Inclusión que se celebra este domingo 1 de junio en Madrid, tendrá que parar. Por ahora.