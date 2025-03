Más de 400 personas por un rally seguro

Se acerca una de las fechas más señaladas para los amantes del motor de toda la provincia: el Rallye de A Coruña. El evento tendrá lugar este sábado, con cuatro tramos que suman entre sí más de 90 kilómetros cronometrados, por los que pasarán 103 vehículos. Oza-Cesuras, Aranga, Laracha, Culleredo y un recorrido inédito en Cerceda son los concellos elegidos por la organización para esta edición número 29 de la prueba coruñesa, que vuelve a formar parte del Campeonato Gallego de Rallies.



Esos 90 kilómetros contarán con todas las medidas de seguridad pertinentes, suponiendo este ámbito el mayor apartado de gasto de esta edición. “Nosotros, en lo que más invertimos es en seguridad, con muchísima diferencia”, explica Nacho Carballeira, uno de los miembros de la organización de la carrera.



El dispositivo fue consensuado con la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la semana pasada. Una reunión tras la que María Rivas, subdelegada por A Coruña, quiso hacer un llamamiento a que los pilotos “sexan respectuosos coa sinalización e as indicacións do persoal que se ocupará da seguridade da proba e, no caso dos espectadores, a manterse sempre dentro dos espazos delimitados para eles”.



Los puntos reservados y delimitados para los espectadores a lo largo del recorrido del rallye se encuentran varios metros más alejados de la carretera que hace algunos años, en un afán por evitar tragedias innecesarias. La orografía del terreno también juega su papel, ya que, si se trata de una zona en altura con respecto al paso de los vehículos, el público podría colocarse más cerca. De hecho, en este rallye coruñés, tan solo puede delimitar zonas para el público la organización, estando prohibido que los espectadores creen nuevas con su propia cinta.



Desde la organización han publicado una ‘Guía del Espectador’ en la que se establecen una serie de consejos y recomendaciones de seguridad. Una de ellas es respetar las zonas delimitadas para público, que estarán marcadas con cinta de color amarillo. Se recomienda estar en el tramo con la mayor antelación posible para tratar de encontrar un lugar lo más seguro posible, que por lo general suelen ser los que se sitúan en altura.

El consejo que transmite la organización es no abandonar esta ubicación hasta que haya pasado el coche escoba, algo que sucede una vez haya tomado la salida el último participante.



En cuanto a la seguridad de los pilotos, la dirección de la carrera obtiene información en tiempo real de la posición de cada coche a través de dispositivos GPS y de los miembros de la organización ubicados en cada kilómetro del recorrido. En total, serán más de 400 las personas que velarán por que el Rallye de A Coruña salga a la perfección. Además, desde cada uno de los vehículos se pueden enviar distintos tipos de avisos y está instaurado un ‘código de ayuda’ entre pilotos en caso de que se llegue a producir un accidente en el recorrido.



Este 2025 se cumplen diez años de la tragedia que asoló el mundo del rallye coruñés en 2015. Un accidente que dejó seis personas fallecidas y más de quince heridas en una prueba que se disputaba en el término municipal de Carral. La zona parecía segura en un principio, con una recta en la que se concentraba una gran afluencia de público. En ella, uno de los coches participantes perdió el control tras tocar con una rueda en un desnivel, yéndose hacia una de las cunetas. El vehículo arrolló a varias personas tras salirse de la vía y la competición fue suspendida de manera inmediata.



Nacho Carballeira todavía no formaba parte del equipo de organización del rallye por aquel entonces, pero recuerda que “no es solo lo que nos pasó a nosotros, después hubo muchos accidentes del estilo y la gente se fue concienciando. Se hizo mucho hincapié, no solo nosotros como organización, sino a través de la FIA y otras Federaciones para implantar muchas medidas y aumentar la seguridad. Lo de 2015 fue una desgracia, gracias a Dios, todos hemos mejorado a nivel de seguridad”.

Iván Ares, en Lorca

El Rallye de A Coruña 2025 tendrá una baja más que sensible: Iván Ares no correrá la edición de este año, que se celebra este fin de semana. El piloto de Carral no tomará la salida de la prueba, al igual que tampoco lo hará ninguno de los tres Toyota de su escudería, Breogán Motor. El motivo es que dichos coches participan en el Campeonato de España, cuya primera prueba debió disputarse hace un par de semanas en Lorca, pero fue suspendida por las fuertes lluvias que hubo en la zona. La Federación ha establecido la nueva fecha en el mismo fin de semana que la prueba coruñesa, por lo que los pilotos tuvieron que decidir, decantándose por el nacional.



“Siempre apetece estar en el rally de casa, pero este año el proyecto y el compromiso que tengo con Breogán es el de llevar el equipo de la Copa. No me parecía correcto estar el equipo dividido, yo en Coruña y el equipo en Lorca”, dice.



En esta ocasión, no correrá en Lorca, a donde acude en calidad de coordinador del equipo, ayudando en tareas de mantenimiento y asistencia a sus tres pilotos. Ares reconoce estar “muy contento con el ambiente, tanto con los pilotos como con el equipo. Hay gente nueva, pero, por ahora, todo funciona bien”.



En septiembre del año 2024, Iván decidió poner en pausa su carrera como piloto, ya que se notaba desgastado a nivel de salud mental. “La cabeza no está al mismo ritmo que mi cuerpo, y necesito sanarme por dentro para estar bien por fuera”, escribió entonces en su cuenta de Instagram.



Tras un pequeño parón, Iván ha vuelto a competir, aunque con las prioridades claras: “La idea es salir a correr, a disfrutar, sin volverme loco. Ahora mismo, una de las prioridades es que el equipo funcione, atender bien a los tres pilotos de la Copa”, explica.



La de Iván Ares será una baja sensible para el Rallye de A Coruña, que ve cómo uno de los principales favoritos para ocupar uno de los cajones del podio se cae del mismo antes de la cita. Esto deja como máximos favoritos a Víctor Senra y Alberto Meira, abriendo esa tercera posición al resto de aspirantes que tomarán parte en la carrera.



“Creo que Víctor está un paso por delante, tanto como piloto como por coche, y creo que Alberto Meira hizo un buen arranque de temporada”, reconoce Iván Ares.



Para esta edición, que ha la número 29, son un total de 103 los pilotos que se han inscrito, según ha confirmado la organización de la prueba. En cuanto a los tramos de este fin de semana, entre los que se incluye uno totalmente inédito por carreteras del término municipal de Cerceda, a Iván Ares le “parece bien que haya tramos nuevos. El de Cerceda tuve la oportunidad de verlo y la verdad es que es un tramo increíble. Quizás sea uno de los concellos que más se involucra con el rally, que desde dentro lo vive más. La verdad es que es bonito de ver, que los concellos apoyan el rally”, concluye el piloto.