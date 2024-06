Nadal confirma su ausencia de Wimbledon

Rafael Nadal ha confirmado este jueves que no jugará en Wimbledon, como ya sugirió tras ser eliminado de Roland Garros, y que se centrará en la preparación de los Juegos Olímpicos, con el torneo de Bastad (Suecia) como etapa intermedia.



"Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado entrenando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos", señaló el tenista español en sus redes sociales.



"Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar en Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos", añadió.



"Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha", añadió.



Bastad se jugará del 15 al 21 de julio y los Juegos se inaugurarán el 26. El tenis se jugará en las pistas de Roland Garros, donde Nadal ha levantado 14 títulos.



El capitán del equipo español, David Ferrer, anunció el miércoles su lista de preseleccionados para los Juegos, en la que incluyó a Nadal, que jugará tanto el cuadro individual como el de dobles con Carlos Alcaraz, número dos del mundo.



El mallorquín tiene ya dos medallas de oro, individual en Pekín 2008 y de dobles en 2016.



De nuevo en las canchas, aunque en pequeñas dosis tras sus graves lesiones de los meses anteriores, Nadal fue eliminado en la primera ronda del último Roland Garros por el alemán Alexander Zverev. Entonces ya anunció que no veía mucho sentido a preparar la temporada de hierba y tener que volver luego a la de tierra para los Juegos.