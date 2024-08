Alcaraz suda el pase a semifinales y acaricia la gloria olímpica

Carlos Alcaraz ya está en semifinales, mira a la cámara y se besa la bandera de España que luce en la camiseta del equipo español. Una camiseta sudada por el asfixiante calor de París, la fatiga acumulada –es su tercer partido en 24 horas– y la exigencia del rival. Tommy Paul no le deja un respiro, pega fuerte y llega a todas las bolas. Ni así puede con el príncipe del tenis mundial. Campeón en Roland Garros y en Wimbledon, gana por 6-3 y 7-6 (6). Ya huele la gloria olímpica.

“Físicamente no estoy a mi mejor momento", se sincera con Alex Corretja en los micrófonos de Eurosport después de una dura pelea en la Philippe Chatrier. "Ha sido un día de pura lucha, de garra, pero estoy en unos Juegos Olímpicos y jugar por España me tira para arriba. En los peores momentos he pensado que no juego sólo por mí, juego por todo el país".



El estadounidense le pone contra las cuerdas desde el inicio. El español salva dos puntos de rotura con cuatro bombas, dos en forma de ace. Los peloteos son duros, pero Carlitos se entona y acelera. En el sexto juego dispone de tres bolas de break y convierte la segunda. 4-2.



El primer gran punto del murciano es a la defensiva, aguanta y remata con un tremendo passing shot de revés. Alza el puño y la Chatrier lo celebra. Paul no se achica ante la grandeza del escenario y se da una nueva oportunidad para romper el saque del español. Sufre Alcaraz, que sale otra vez del apuro y confirma la ventaja con dos aces consecutivos.



El norteamericano amarra con solidez su siguiente turno al servicio y presiona, pero Carlitos no se pone nervioso y cierra el primer set con su prodigiosa derecha. 6-3. Cambia el paisaje nada más empezar la segunda manga: Paul lleva la iniciativa con su derecha, mueve al español y hasta le saca de sus casillas. 0-3.



No desespera Alcaraz, se anima, habla con su equipo y alienta al público en cada punto ganado. Elige el momento cuando su rival sirve para ganar el set. Entonces aflora el talento del campeón para recuperar el break: “Vamos”, grita una vez más desafiante tras confirmar la rotura. 5-5 y partido nuevo.



Paul gana su saque en blanco y Carlitos fuerza el desempate. No aprovecha su primera pelota de partido el español y tiene la de set el estadounidense, dominador desde el fondo y decisivo en la red. Alcaraz falla el primer saque y en el segundo salva una dejada al límite con un passing de revés. Levanta la mano y se señala el oído.

La Chatrier disfruta. Quiere más, pero el español cierra su clasificación con un gran punto al saque y metiendo presión con un resto largo. Paul se entrega con un pelotazo fuera. Carlitos ya está en semifinales, a una victoria de las medallas y a dos del oro olímpico. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime.