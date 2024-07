Alcaraz avanza hacia las medallas antes de su cita con Nadal en el dobles

Carlos Alcaraz es el príncipe del tenis mundial, pero quiere la corona, una medalla de oro olímpica. Ya está en cuartos de final en París. No titubea ante Roman Saifullin, un rival incómodo que el año pasado le ganó en Bercy. El español se venga con solvencia: 6-4 y 6-2 en hora y media. Que pase el siguiente: el estadounidense Tommy Paul. Eso será mañana, el jueves, en un horario todavía por confirmar. Antes, esta misma tarde a las 19 horas tiene una cita con Rafa Nadal en el dobles, otra opción de medalla.

El partido de individuales no empieza hasta las 14.46. Safiullin es muy agresivo, pero se precipita. No es buena idea contra Alcaraz, que remonta un 40-0 y rompe el primer servicio del ruso. Encadena nueve puntos seguidos, gana su saque en blanco y se anota el tercer juego al resto. Quiere llegar puntual a la merienda con Nadal, pero su rival ataca y le devuelve el break a Carlitos. 3-2.



El español detecta el peligro y contraataca: primero con una derecha invertida, luego con una volea y una dejada. Ata su servicio y cierra el puño. “Vamos”, grita amenazante, pero Safiullin acepta el desafío y abrocha su saque. También Alcaraz, que no tiene opciones al resto y sirve para ganar el primer set. El ruso no tiene bandera, pero se revuelve. Ni así no consigue evitar lo inevitable. 6-4.

La segunda manga empieza como la primera, con un break de Carlitos. Lo confirma con su saque, pero su adversario no baja los brazos, es un batallador y en algún punto le lleva al límite. Alcaraz responde, rompe una vez más y y se va a por el partido, que cierra con un ace. 6-2.



En cuartos se medirá a Paul, número 13 del ranking mundial, un viejo conocido. Se han visto las caras cinco veces en dos años: tres victorias para el español, la última en cuartos del pasado Wimbledon. Será mañana, jueves, en horario todavía por confirmar.

También están en cuartos Novak Djokovic, que eliminó sin apuros a Dominic Koepfer (7-5 y 6-3) y se medirá a Stefanos Tsitsipas, también sin problemas contra Sebastián Báez (7-5 y 6-1), y Lorenzo Musetti, que dejó por el camino a Taylor Fritz (6-4 y 7-5).