Craviotto: "Vamos a por los alemanes, que son los rivales a batir"

El palista Saúl Craviotto, quíntuple medallista olímpico, declaró que van "a por los alemanes" ya que "son los rivales a batir" en los JJ.OO. de París 2024, que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto, ya que el combinado que representaba en Alemania les arrebató el oro en los pasados Juegos de Tokio.



"Vamos a por los alemanes que son los rivales a batir y son los que nos ganaron en Tokio. Estar segundos también va bien porque tenemos ese pique", afirmó Craviotto, este jueves, en un acto en el que se presentaba la renovación de la colaboración entre Loterías y la Asociación Deportes Olímpicos (ADO) al que acudieron Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado y la taekwondista Adriana Cerezo, entre otros.



El ilerdense, que participará en sus quintos Juegos Olímpicos como tripulante en el K4 500 metros, remarcó que el tiempo que queda para la cita olímpica va a ser importante para "dar una vuelta de tuerca" a nivel estratégico y confesó que está viviendo "la mejor etapa" de su carrera.



"Estoy viviendo la mejor etapa de mi carrera. Tengo presión porque es buena para competir y afrontar lo que viene, pero siento que no tengo que demostrar nada. Estoy disfrutando mucho y hay buen ambiente en el equipo y vamos a por ello, a ver si cae esa sexta", subrayó el deportista que reconoció que si le llegan a decir en sus comienzos todo lo que iba a conseguir no se lo hubiese creído.



El palista, de 39 años, no dio pistas sobre qué hará después de la cita olímpica: "No lo sé, de momento estoy pensando en París. Creo que me merezco tener la posibilidad de analizarlo y pensarlo. Sí que es verdad que no voy a estar aquí toda la vida tengo 39 años y en algún momento tendré que tomar una decisión", comentó.



"A lo mejor me planteó ir al siguiente europeo y al próximo mundial o digo hasta aquí, pero de momento estoy muy centrado en París que va a ser mágicos porque van e estar mis hijas, mi familia y mis vecinos", añadió.



Craviotto ensalzó al combinado español al señalar que "son muchas las opciones tanto en hombres como en mujeres" para conseguir medalla y que hay un buen futuro porque hay gente que les queda "dos, tres y hasta cuatro ciclos olímpicos" y recordó la evolución del piragüismo.



"Antes de que David Cal abriese la veda en Atenas (Juegos Olímpicos 2004) cuando un español quedaba quinto o sexto era una locura y ahora si no sacas medalla parece que eres un paquete y eso añade mucha presión", señaló.



Sobre la posibilidad de que su compañero en el K4 Marcus Cooper Walz, campeón olímpico en Río 2016 y subcampeón en Tokio 2020, sea abanderado, el palista fue claro: "Espero que sí. Hay una serie de criterios y de forma objetiva le toca a él", expresó el ilerdense que subrayó que cuando él fue abanderado el mejor momento es "mirar para atrás y ver la cara de ilusión de todos los deportistas".