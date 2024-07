Schauffele se confirma en el Abierto Británico

Xander Schauffele conquistó el segundo ‘major’ de su carrera, los dos este mismo año, al ganar la edición 152 del Abierto Británico en el recorrido escocés de Royal Troon, un complicado reto en el que el californiano fue el mejor con 275 golpes totales (9 bajo par).

Schauffele, de 30 años y campeón olímpico hace tres en Tokio, empezó la temporada como uno de los grandes jugadores sin un grande en su palmarés, ese incómodo apéndice en un deporte de caballeros. Hijo de la inmigración y el mestizaje, madre china y padre alemán, se quitó el peso de encima con su victoria en el Campeonato de la PGA, el pasado mes de mayo en el Valhalla Golf Club de Louisville, Kentucky (EEUU).

Schauffele mide la caída de un green | Robert Perry/EFE

Y ayer dio un paso más en su confirmación como uno de los mejores jugadores de su generación, hasta ahora oculto tras la alargada sombra del gran dominador de la temporada, Scottie Scheffler. Número tres del ránking mundial, Schauffele resolvió con brillantez una última jornada a la que llegaron los nueve primeros clasificados separados por sólo tres golpes de diferencia.

El estadounidense aventajó en dos golpes a su compatriota Billy Horschel (-7), que empezó el día como líder, y a Justin Rose (-7), que no pudo convertirse en el primer inglés en ganar el Open desde 1992, cuando lo hizo Nick Faldo. El hueco que tiene guardado en su vitrina de trofeos para la Jarra de Clarete ya tiene telarañas.

Premio récord

Schauffele se embolsó un cheque de 3,1 millones de dólares, cifra récord en los ‘majors’, y ya suma doce títulos como profesional. En una última jornada con unas condiciones meteorológicas más benignas que en las tres primeras firmó una tarjeta de 65 impactos (-6), libre de bogeys y con seis birdies, cuatro de ellos en los últimos nueve hoyos, 11, 13, 14 y 16, en el momento decisivo.

La ultima vez que un jugador ganó dos ‘majors’ en un mismo año fue en 2018, cuando el también estadounidense Brooks Koepka encadenó los triunfos del PGA y el Abierto de Estados Unidos.

Por su parte, Jon Rahm cerró su participación en Royal Troon con su mejor vuelta del torneo, 68 golpes (-3), para un total de uno bajo par (283), empatado en la séptima posición a ocho de Schauffele. El español se guardó lo mejor para el final, pero la distancia con la cabeza ya era demasiado grande.



Esperanzador Rahm

Y eso que el campeón del US Open 2021 y el Masters de Augusta 2023 empezó la última vuelta con tres birdies en los tres primeros hoyos. Agregó otro más al 7 para situarse con -4 en el día y -2 en el total, a sólo dos golpes de Horschel, entonces líder y que todavía no había salido desde el tee del 1.

El León de Barrika tuvo una oportunidad más en el 8, el mítico ‘sello de correos’, pero falló un putt de birdie a poco más de dos metros del agujero. En los nueve segundos hoyos, ya con el viento en contra, Rahm se atascó, hizo bogey en el 11 tras una mala salida con penalización y acabó con siete pares seguidos para 68 impactos (3 abajo). En los tres primeros días firmó 73 (+2), 70 (-1) y 72 (+1).

Rahm, con el driver desde el tee | Robert Perry/EFE





“Me he dado la oportunidad. Si juego entre el 9 y el 12 bien, al par o una menos, y me pongo con -3 a falta de seis hoyos, me pondría con -4 o -5 y si los líderes tropiezan un poco... Pero tal y como estaba el viento, que estaba bajando un poco, y viendo cómo habían empezado (los de delante) estaba claro que iba a ser muy complicado. Si pudiera haber igualado la vuelta más baja del torneo habría sido increíble”, reconoció el español después de terminar el torneo.

Los otros dos españoles, Jorge Campillo (43º) y el amateur Luis Masaveu (78º), acabaron con +8 y +18, respectivamente.