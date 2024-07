Jon Rahm: "Ha sido un gran mes para el deporte español, se ha hecho mucha historia"

Jon Rham, que desde este jueves afrontará el 152 Abierto Británico de golf, que se disputará en el Royal Troon de Ayrshire, Escocia (Reino Unido), ha señalado que le gustaría con un triunfo en este último 'grande' del año continuar una semana 'fantástica' del deporte español.



"Ha sido un gran mes para el deporte español, se ha hecho mucha historia. Alcaraz alcanzando cuatro Grand Slam siendo muy joven, España logrando el récord de cuatro títulos en la Eurocopa y Sergio García haciendo lo que hizo el domingo. Muy especial. Ahora volvemos a una sede como esta, con tanta historia, y sería increíble ganar un campeonato en este campo y en este torneo. Podría decirse que es mi semana favorita en golf", señaló en rueda de prensa e el Royal Troon.



Rahm profundizó en la victoria de Sergio García en Valderrama: "El récord que el tiene en ese campo es absolutamente impresionante. Creo que ha jugado como diecisiete veces y en catorce o quince de ellas ha sido top-10 y cuatro victorias. Es difícil hacerlo en cualquier sitio, pero en Valderrama es especialmente difícil. Tienes que jugar muy bien, no importa lo mucho que conozcas el campo porque tienes que dar lo mejor de ti para lograr eso allí. Es un campeón muy merecido. Estoy muy feliz por él porque ha sido un referente para mi".



Asimismo se refirió a sus posibilidades de jugar la Ryder Cup, para lo cual deberá ser miembro del DP World Tour y renunciar al circuito LIV Golf y pagar multas por su decisión de irse a competir a este último: "Estoy todavía en conversaciones con el Tour. No he podido jugar ningún torneo y vamos a tener que solucionarlo antes de querer jugar, con suerte, en el Abierto de España. Todavía no he pagado, pero no sé cuándo voy a jugar".



Por otro lado mostró su deseo de que el golf 'se arregle' para poder jugar más a menudo contra jugadores como Rory McIlroy o Scottie Scheffler y habló de sus sensaciones: "El año pasado, a partir del Masters, no jugué a mi mejor nivel. No me sentí en mi mejor momento hasta la Ryder Cup. La Ryder Cup fue lo único parecido con la primera parte del año. Este año el primer tramo no ha sido el mejor, pero diría que en Houston volví a sentirme cómodo con el swing".



"Estuve jugando bien, pero la lástima es que no pude disputar el torneo de Houston ni el US Open. Pero en Nashville y la semana pasada en Valderrama me sentí más cerca de llegar a un nivel superior de golf en el que tal vez ya no piense tanto en cómo lo estoy haciendo. Puede que esté jugando un poco más liberado y viendo el vuelo de la bola que quiero ver más a menudo. Me estoy acercando mucho más a lo que era el comienzo del año pasado", declaró.