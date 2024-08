Alberto Ginés tendrá que remontar para acceder a la final

El escalador español Alberto Ginés, vigente campeón olímpico, deberá mostrar su mejor versión el próximo miércoles en la modalidad de dificultad si quiere acceder a la final de los Juegos Olímpicos de París, tras concluir este lunes en decimocuarta posición su actuación en la especialidad de bloque.



"No estoy demasiado contento, pero bueno, por suerte la dificultad es mi punto fuerte, así que intentaremos hacerlo mejor allí", señaló un serio Alberto Ginés.



Y eso que la competición pareció comenzar bastante bien para el escalador extremeño, de 21 años, que en el primer bloque aseguró la zona alta en su segundo intento, lo que le permitió sumar 9,9 puntos en su casillero.



Dos tentativas más, cuatro, necesitó Alberto Gines para alcanzar la zona alta de un segundo bloque en el que el español a punto estuvo de lograr el 'top' que se le escapó por milímetros.



Pero todo se empezó a complicar para Gines, que mediada la prueba figuraba en la parte alta de la tabla con un total de 19,6 unidades, con la llegada del tercer bloque.



Un bloque en el que el español pareció atascarse, tras ver como fallaba una y otra vez en su intento de alcanzar la presa que marcaba la zona baja con un salto tras un enérgico balanceo.



"No dejaba de pensar en qué podía cambiar para poder lograrlo y al final lo conseguí a falta de menos de un minuto, por lo que ya no me dada tiempo para más", explicó el cacereño.



Intentos y más intentos que penalizaron a Alberto Ginés que tan sólo pudo sumar 4,1 puntos en tercero de los cuatro bloques a los que se enfrentaron los escaladores.



La misma zona baja con la que se tuvo que contentar el español en el cuarto y último bloque de su recorrido.



"Los dos últimos bloques, que son los que he podido entrenar menos últimamente, son los que me han costado más, pero en una competición hay bloques de todo tipo y hay que intentar hacerlos todos", indicó Ginés.



Una actuación que situó al escalador español en la decimocuarta posición con un total de 28,7 puntos a 5,5 unidades del británico Hamish McArthur que cierra, por el momento, la nómina de ocho clasificados para la final con una puntuación de 34,2.



"Ha sido una ronda bastante complicada como confirma que se hayan visto muy pocos 'tops', por lo que todos estamos muy igualados y el pase a la final se decidirá en la prueba de dificultad del miércoles", aseguró Ginés.



Modalidad de dificultad que arrancará en primera posición el japonés Soratu Anraku, el líder de la Copa del Mundo, que contabilizó este lunes un total de 69 puntos tras alcanzar el 'top' en los dos primeros bloques.



Quince unidades más que su compatriota Tomoa Narasaki, segundo con 54,4, y el británico Toby Roberts, tercero con 54,1, que lograron alcanzar la cima en el cuarto y último bloque el recorrido.