Induráin y Contador valoran la elección de Alejandro Valverde como seleccionador nacional

Los excorredores Miguel Induráin y Alberto Contador, dos de las principales figuras del ciclismo español, valoraron este jueves la elección de Alejandro Valverde como nuevo seleccionador nacional, cuyo anuncio oficial está a la espera de que se cierren los últimos flecos de su contrato.



“Seguro que lo hace bien”, dijo el ganador de cinco Tours de Francia, mientras que Contador, con dos rondas galas en su palmarés, lo ve “perfectamente capacitado” para hacer “un gran papel” en su nuevo cometido.



Preguntado por si hay muchas diferencias entre ser un gran corredor y tener que gestionar un equipo nacional, Induráin opinó que sí las hay. “Seguro que hay diferencias. No es lo mismo, tu no das pedales y tienes que delegar en otros, tu puedes fichar o ver gente que puede estar bien de forma y con ilusión por correr un Mundial”.



“Pero claro, todos los años van cambiando porque va cambiando el ciclismo y va evolucionando la forma de correr y él se tendrá que adaptar a esas nuevas formas y luego van sin pinganillo, van sin nada, ahí ya va solo de chófer, entonces no sé cómo se podrá organizar en carrera con lo nervioso que es él y como le gusta hacerlo, pero seguro que lo hace bien”, añadió el campeón navarro.



Por su parte, Alberto Contador recordó a EFE que Valverde ha sido un corredor que ha estado “durante toda su carrera deportiva” vinculado al Mundial. “Siempre ha sido un aspirante a medalla y la mayoría las veces conseguía esa medalla, entonces bueno, yo creo que es un gran corredor”, capacitado para poder llevar las riendas de la selección española.



El madrileño, ganador de dos Tours, confía en Alejandro Valverde ya que tras “tantísimos años de experiencia”, espera que como seleccionador haga “un gran papel” al igual que hubiera ocurrido si el elegido hubiera sido Óscar Freire, que también optaba al cargo y que, a su juicio, era un corredor “que estaba tocado por una varita para esas carreras”.



Contador tiene claro que no es lo mismo correr que dirigir. “Yo lo vivo en primera persona con mi equipo, tengo un equipo profesional y a mis corredores no les puedo exigir lo mismo que me exigía yo, que era ganar el Tour, el Giro, la Vuelta...”



“Entonces tendrá que ver sus opciones y ver también qué cartas jugar antes. Al final tú eras un poco la carta indiscutible, en cambio ahora tienes que valorarlo de una manera un poquito más global, pero bueno, yo lo veo perfectamente capacitado para hacer un gran papel”, apuntó Alberto Contador