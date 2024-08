Asier Martínez accede a la semifinal de 110 vallas desde la repesca

El navarro Asier Martínez accedió a las semifinales de los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos de París al finalizar segundo su serie de la repesca disputada en el Estadio de Francia.



Asier Martínez, que no logró el pase a las semifinales en la primera ronda, tuvo que esperar a la repesca para pasar de ronda, en la que también está el valenciano Quique Llopis.



El vallista navarro, en la primera serie de repesca, fue segundo con 13.46, a solo cuatro centésimas del ganador, el estadounidense Freddie Crittenden.



"Han sido días complicados de gestionar. El domingo tenia que pasar, no lo hice, corrí mal y la presión del domingo hoy la tenia doblemente porque tenía que pasar más aún. He tenido demasiado presente los fallos que puedes cometer en la pista, esas salidas nulas. He temido a todo, algo que no me había pasado nunca. He pasado, marcas discretas, sensaciones muy malas, pero mañana es otro día y creo que puedo pelear", dijo a EFE Asier Martínez, al término de la prueba.



En las semifinales también están el estadounidense Grant Holloway, campeón olímpico en Tokio, el más rápido de la primera ronda, y el jamaicano Hansle Parchment, subcampeón en la ciudad japonesa y que en París logró el pase en la primera ronda por tiempos (13.43).