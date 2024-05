Ana Peleteiro, primera en el triple salto de Tenerife con una marca de 13,83 metros

Atletas como Ana Peleteiro, Bruno Hortelano o David Stahl inauguraron este miércoles en Tenerife con el Canarias Athletics su temporada de verano en una tarde en el que la gallega, medallista olímpica de triple salto, terminó en primera posición de su prueba con una marca de 13,83 metros, la mejor de los tres intentos que ejecutó.

La atleta no sufrió ninguna molestia física, pero no completó la prueba porque, según aseguró ante el público tinerfeño, no quiso forzar con vistas al Europeo de Roma del próximo 7 de junio.

El velocista Bruno Hortelano y la carrera de 200 metros lisos fueron otro de los alicientes de la jornada. Sin embargo, el atleta español acabó en sexta posición con una marca de 21.41.

Fue un reencuentro especial para Hortelano, que regresó a la pista que le vio regresar a la competición en 2018 tras su accidente de tráfico en 2016.

La primera plaza de la carrera se la llevó el suizo Timothé Mumenthaler con una marca de 20.68.

La española Esperança Cladera sí salió victoriosa de su prueba de 200 metros lisos, que completó en 23.62, al igual que Javier Mirón, que fue el más veloz en la prueba masculina de 800 con un crono de 1:48.23.

También venció en su competición de 400 metros vallas Jesús Delgado, con una marca de 50.50. En la femenina, victoria de la marroquí Noura Ennadi, que dio la vuelta al tartán en 57.56.

El anfitrión Samuel García corrió su 400 metros en 48.58 segundos, una marca alejada de las pretensiones del atleta canario, que pelea por repetir presencia en los Juegos Olímpicos. En su prueba, fue el inglés Charlie Carvell, quien terminó en primera posición con 46.90.

Otro de los momentos más esperados de la tarde fue la competición de lanzamiento de disco, en la que el sueco Daniel Stahl confirmó su buen estado de forma con un tiro de 68,99 metros que le bastó para lograr la primera plaza al tercer intento. En su prueba, el canario Yasiel Sotero acabó en sexta plaza con una narca de 62,75 en su mejor lanzamiento.

El saltador de longitud Eusebio Cáceres también estuvo presente en el CIAT y ofreció uno de los mejores duelos de la tarde en su pelea con Zhang Jingqiang, que saltó hasta el 7,80, tres centímetros por delante del valenciano, que quedó segundo con 7,77.

La alemana Julia Ritter venció en lanzamiento de peso con un tiro de 18,23 metros, la rumana Simiuc Petronela fue la mejor en la prueba de 1.500 femenino con una marca de 4:21.71, y la chilena Martina Weil se alzó victorisa en 400 con 53.61.