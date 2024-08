Águeda Marqués a la final de 1.500 y Marta Pérez queda eliminada

La segoviana Águeda Marqués accedió a la final de los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de París, mientras que la soriana Marta Pérez, que batió el récord español con 3:59.51, y la barcelonesa Esther Guerrero, no pudieron pasar de ronda y quedaron eliminadas.

Águeda Marqués, en su tercera carrera en tres días, tuvo una actuación excepcional en la primera serie, con un final que demostró su coraje y pundonor cuando adelantó a varias rivales en la última recta para concluir sexta. Paró el crono en 4:01.90 y puso rumbo a la final.

"Me voy a llevar muy buen recuerdo de París y no se me va a olvidar en la vida. Hay que disfrutar esto", dijo la segoviana, al término de su carrera.

Menos suerte tuvo en esa primera serie la barcelonesa Esther Guerrero, que acusó el cansancio de las tres carreras y no pudo cambiar el ritmo cuando la carrera se aceleró en la segunda vuelta, quedando relegada a las últimas posiciones, aunque acabó remontando y terminando séptima con 4:01.94, a solo cuatro centésimas de su compañera.

Tampoco logró el pase a la final Marta Pérez, pupila de Antonio Serrano, que, pese a que realizó mejor marca que sus compañeras, se vio afectada al quedar octava de su serie cuando solo se clasificaban seis por carrera.

"Quería estar en la final de los Juegos pero no puedo reprocharme nada. He competido bien. Ha habido un momento a falta de 300 metros que quería cambiar la marcha pero no ha sido posible. Quería la final pero también llevaba años tratando de bajar de cuatro minutos", confesó la soriana.

Los 3:57.75 de Marta Pérez superan el anterior récord nacional, que estaba en posesión de Natalia Rodríguez desde el 28 de agosto de 2005 en Rieti (Italia). EFE

