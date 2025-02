Zara irrumpe en la FA Cup, el torneo más antiguo del orbe

Ocurrió en la sacrosanta FA Cup, la competición más antigua del mundo en la que se llegan a dar duelos como el que hubo hace unas semanas entre el Tamworth, de la quinta división inglesa,.y el Tottenham.



El campo estaba abarrotado en el pequeño predio de la villa, área metropolitana de Birmingham, máxima expectación. Pero de pronto el árbitro advierte problemas en la red de una de las portería, que no estaba bien anclada al larguero. No había operarios dispuestos a efectuar una reparación de urgencia, así que uno de los jugadores del Tamworth levantó en hombros a un compañero para que hiciese la operación. El chico se dio tanta maña que el narrador de televisión (el partido se retransmitía para todo el país) no tuvo más remedio que ofrecer una nota biográfica fundamental sobre el esmerado futbolista. “Es dependiente de Zara”, ilustró.



Hay más datos: Se trata de Beck-Ray Besongbap Enoru, un delantero camerunés de 22 años que mejor que permanezca en el radar de Amancio Ortega que en el de Fernando Soriano: lleva un gol en 24 partidos.