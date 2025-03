A vueltas con Yeremay no hay periodista deportivo de la ciudad que no reciba varias veces por semana la misma pregunta: “¿Crees que se irá?”. Todo apunta a que muchos de los pasos que se están dando son para preparar una salida. ¿Sería ello un drama? No debería.



El fútbol se puede dividir entre clubs compradores y vendedores. Y en esa jungla siempre, excepto para dos o tres equipos, va a haber un pez más grande que se coma al pequeño. El Madrid pescó a Mbappé en el PSG, que no hace tanto epataba por su poderío cuando juntó al galo con Messi y Neymar en el mismo once. La sostenibilidad de los clubs de fútbol pasa por vender a sus mejores activos, reinvertir y volver a vender, elevar el nivel del equipo y al tiempo el de la caja.



No resulta sencillo cuadrar círculos, pero por ahí está la virtud. Si el Deportivo, que está en deuda cero, le da salida a Yeremay por una cifra que oscile en el entorno de los 20 millones de euros no solo tendrá un nutritivo cheque en su caja sino que abrirá la posibilidad de disponer de refuerzos de un nivel superior al que aspira a día de hoy.



Está la otra cara de la moneda. Se iría un excelente jugador. Y ahí es él y su gente quienes deben de valorar tiempos y destinos. ¿Está Yeremay capacitado para rendir en un equipo de un nivel tal que pueda pagar lo que quiere recibir el Deportivo? Está por ver. Pero se ha ganado la oportunidad de demostrarlo. Y todo ello le servirá también al Dépor para entender la importancia de la captación de talento y el trabajo de formación. No vaya a ser que hay a quien se le olvide. Todo eso, bien hecho, trae dinero y éxito.