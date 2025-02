Urgencia mundialista

La vida pasa, se suceden las noches y los días y seguimos a la espera de noticias sobre avances de la sede coruñesa del Mundial 2030, novedades que ahuyenten rumores y ofrezcan certezas entre todo el juego callado y no tan callado que se sucede sobre un acontecimiento de tal trascendencia para la ciudad que la mera discusión sobre su conveniencia debería sonrojar a quien plantea si es un buen plan aprovechar esta oportunidad.



El caso es que se avanza entre palos en las ruedas hacia lo que debería ser un final feliz. Conviene a todos, pero todos debemos ponernos las pilas. Y eso incluye al ayuntamiento, principal impulsor de la candidatura que tiene varias pelotas en su tejado. No estaría mal que las identificase todas lo antes posible y las bajase al piso. Una de ellas tiene que ver con agilizar, siempre dentro de la legalidad, los trámites burocráticos para que las obras comiencen lo antes posible, detalle nada baladí en las administraciones públicas, que marcan unos procesos y unos tiempos. En febrero de 2025 ya estamos en un límite peligroso, el mismo que acosa a otras ciudades sedes que no logran arrancar. Los stand by son peligrosos, la inacción no ayuda.



Nada está hecho para A Coruña, pero la ocasión está en la mano y más con un presidente en la Federación Española de Fútbol que ha trabajado en los últimos años, por su labor al frente de la territorial gallega, para que esta esquina noroeste (fuese A Coruña, fuese Vigo) luzca en el gran escaparate del fútbol mundial.