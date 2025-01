Lo que toca es disfrutar de Yeremay

Mucho se habla de la posible marcha de Yeremay del Real Club Deportivo en este mercado de invierno, algo que no es del agrado de la afición como es lógico. No obstante, pese a los numerosos rumores existentes, que las más de las veces no acaban en nada, el tema todavía no está muy claro y ello hace que hasta el cierre de esta segunda ventana de fichajes de la temporada, el lunes tres de febrero, cualquier opción pueda hacerse realidad y entre ellas está que el canario concluya el curso vestido de blanquiazul.



El director deportivo del RCD, Fernando Soriano, es consciente de que la salida del canterano sería un contratiempo para conseguir el objetivo marcado al inicio de la actual temporada, lograr la permanencia en la categoría de plata a la conclusión del torneo liguero. Por ello, el aragonés ya trabaja para buscar un recambio de garantías que minimice su salida en caso de que se produzca. Este detalle, el tener la certeza del interés de diferentes clubes en hacerse con sus servicios, es lo único bueno del asunto (si es que hay alguno), ya que la entidad de la plaza de Pontevedra no volverá a sufrir ‘el robo’ de un miembro de la plantilla a escasos minutos para el cierre del mercado, algo ya padecido en agosto de 1997 cuando el Barcelona se llevó al brasileño Rivaldo tras abonar su cláusula de rescisión, 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).



Algunos podrían preguntarse cuál será el siguiente paso de un culebrón que no ha empezado y la respuesta es seguir disfrutando de Yeremay al pertenecer al Dépor y continuar siéndolo mientras que ningún otro club pague su cláusula o haga al RCD una oferta en firme, y que la acepte, por un futbolista con contrato hasta 2030.