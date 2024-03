El Tiro con arco

Se trata de otro deporte olímpico poco conocido en nuestra ciudad y muy minoritario, con un número de practicantes en toda España que no alcanza las veinte mil fichas y en Galicia no supera las mil licencias federativas. Lo traigo hoy a esta columna por la reciente renuncia a participar en los próximos Juegos Olímpicos de París, del joven tirador coruñés y campeón de Europa, Miguel Alvariño (As Somozas 1994).

El arco es una de las armas que podemos considerar como de las más remotas. Los egipcios tenían fama de buenos arqueros, así como los asirios o los griegos, pero cuando perdió su utilidad guerrera, su práctica quedó reducida a un arma de caza y posteriormente al deporte que hoy conocemos. Como tal deporte tiene sus inicios en las modernas Olimpiadas.



Es un deporte muy atractivo para los jóvenes, por lo que suele promocionarse en campamentos de verano, o programar exhibiciones en fiestas y ferias medievales. Se puede practicar en todo tipo de edades y es muy acto para la mujer.



Entre nosotros su práctica se extiende por toda la geografía gallega, siendo especialmente conocida en ciudades como Vigo, Pontevedra, Lugo o Ferrol y en otras muchas localidades que mantienen equipos como en As Pontes, Arteixo o Narón. También puedo dar fe de la actividad del club Arqueros de Cambre, por haberles visto entrenar en el campo de A Balastreira de Cecebre.



No obstante, nuestro conocimiento del tiro con arco es muy escaso, pero repasando la hemeroteca se puede observar la notoriedad de este deporte con ejemplos como la presencia de Guillermo Rodríguez de As Pontes en los Juegos paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, o la participación de la arquera naronesa Iria Grandal, en los citados Juegos de Londres. Y como no, la gran trayectoria de Miguel Alvariño, arquero del Sílex de As Pontes, medalla de Oro en la Copa del Mundo de México en 2015, cinco medallas en los Mundiales de Bakú 2015 y Cracovia el año pasado, así como medalla de Oro individual y plata por equipos en el Campeonato de Europa al aire libre en el año 2022 en Múnich, y también participante con la selección española en los Juegos de Río 2016 y primer español en ser número uno del ránking mundial.



Llegado este momento, cuando faltan escasos meses para los Juegos de París, Alvariño ha decidido “borrarse” de esa competición y anunciar sus motivos: “he sentido que el vaso estaba a punto de rebosar” o “me he dado cuenta de que necesito preservar mi salud mental frente al agotamiento psíquico” y finalmente aventurando que “quiero pensar que no es un adiós y solamente es un hasta luego”.



Aplaudimos la decisión de Alvariño, anteponiendo su salud a la participación en una competición muy apetecible y a un deporte al que le ha dedicado una década, ya que la vida sigue y siempre ofrece segundas oportunidades. Que piense en el ejemplo reciente de la atleta Ana Peleteiro, que después de su abandono de las pistas durante quince meses -en este caso por maternidad- ha demostrado en los Mundiales en pista cubierta de Glasgow que ha regresado con más fuerza si cabe, habiendo logrado una muy meritoria medalla de Bronce. Pero existen muchos otros ejemplos en el deporte de alta competición: El entrenador Luis Enrique, lo dejó por el fallecimiento de un familiar y hoy entrena a uno de los mejores equipos del mundo; Teresa Portela o Rafa Nadal que también paró varias veces, la última la semana pasada cuando se preparaba para reaparecer en el primer Máster del año. Mucho ánimo Miguel, que ya vendrán tiempos mejores.