Será una fiesta

La afición del depor cuenta ya los días para ese primer partido de la temporada 24/25, que supondrá el regreso de los blanquiazules a la Segunda División. Los seguidores tienen marcado en la agenda ese sábado, 17 de agosto, a las 19.00 horas, cuando el equipo herculino reciba al Oviedo. Ha sido una larga espera, de ahí que reinará la ilusión, con los colores blanco y azul, que visten los dos equipos, como grandes protagonistas de la jornada.



Me alegra que el primer partido sea en Riazor. Teniendo en cuenta la gran afluencia de público que vivió el estadio coruñés en los últimos partidos de la temporada ya finalizada, es de esperar que la próxima registre números parecidos. Y sobre todo será bonito para los más jóvenes, que aspiran a disfrutar con la categoría de plata y no tener que esperar mucho para ver al Depor en Primera.



Y también me parece muy bonito que este primer partido sea ante un equipo que llegará a estas tierras apoyado por numerosos aficionados. En una temporada en la que no habrá demasiados partidos ante rivales de la misma comunidad o de las vecinas, no cabe duda de que estos encuentros serán más especiales de lo habitual.



Queda más de mes y medio para que arranque la Segunda División. Pero, tras la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, cuando nos queramos dar cuenta estará el balón rodando en Riazor. Un partido entre gallegos y asturianos que levantará pasiones en las dos hinchadas. Eso sí, esperemos que los puntos se queden en casa.