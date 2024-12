Una segunda posición que sabe muy bien

Todas las temporadas, el Liceo se encuentra con el mismo problema. Tiene un rival, el Barcelona, que no deja mucho margen de error, por no decir nada. No hay más que ver la clasificación de la OK Liga para darse cuenta de esta situación. El equipo azulgrana, que además de ganar tiene que arrasar, lleva once victorias en otros tantos partidos. Pero en la segunda posición ya está un Liceo que tiene muy claro que va a luchar por el título hasta el final.



El conjunto verdiblanco cuenta con un palmarés envidiable, que le obliga a estar siempre entre los mejores. Por ello, para la plantilla de Juan Copa no es sencillo valorar que, como sucede en este caso, la segunda posición sea un gran resultado.



Pero nadie como los jugadores sabe lo que cuesta llegar tan arriba. Los coruñeses empezaron bien, con las victorias frente a Alcoi y Lleida. Sin embargo, dos difíciles visitas (a Vic e Igualada) y el partido frente al Barcelona en Riazor provocaron tres derrotas seguidas. Después de cinco jornadas y a principios de noviembre, parecía que la fase regular de la OK Liga iba a ser una tortuosa travesía.



Pero lo bueno que tiene el Liceo es que siempre consigue salir hacia adelante. A partir de ese momento, se puso en ‘modo Barça’ y cuenta sus partidos en la OK Liga por victorias. Sucesivamente fueron cayendo Sant Just, Alpicat, Calafell, Noia, Caldes y Vilafranca.



En Europa, los verdiblancos también están haciendo los deberes, con la clasificación para los cuartos de final de la Champions encarrilada.



Así que el Liceo cierra este 2024 en un buen momento, sabiendo que el año que viene podrá luchar por todo.



Un 2025 que empezará a lo grande, con un partido más que interesante en Riazor entre el Liceo y el Reus. Será el 4 de enero y enfrentará a los dos equipos que más guerra le intentan dar al todopoderoso Barça. Los coruñeses defienden esa segunda plaza a la que tanto ha costado llegar. Y lo hará en su cancha y ante su público.



Un choque más que estimulante para los de Juan Copa. Durante estos días disfrutan de unos días de descanso, pero dentro de poco ya tendrán que volver al trabajo.



Todo sea por llegar en un buen momento a la cita con los tarraconenses. Las últimas victorias permiten a los coruñeses conocer el camino que tienen que seguir.



Todavía queda mucho por lo que luchar en la presente campaña. Fue una lástima que se escapase en Riazor la Supercopa de España. Pero en 2025 habrá más desafíos por delante.



Lo bueno es que el Liceo siempre está ahí, dejando su sello en un deporte en el que no es fácil hacerse un sitio. No solo por el potencial del Barcelona, sino también por el que tienen otros equipos, principalmente los portugueses.



Así que hay que estar muy contentos por ese segundo puesto en la OK Liga. Siempre se aspira a la cima. Pero, de momento, esa posición está muy pero que muy bien.